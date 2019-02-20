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Каток «Рассвет» откроют в Листвянке 23 февраля в рамках фестиваля «Живи на Байкале»

20 февраля 2019

Пятый фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется на льду озера возле поселка Листвянка Иркутского района 23 февраля. Гостей мероприятия ждут большой каток в виде солнца «Рассвет», ледовый комплекс планет и созвездий, ярмарка, шатры и юрты, детские горки и карусели, различные мастер-классы и многое другое. 

2019 год на фестивале «Живи на Байкале» объявлен Годом объединения – не только всех жителей Байкальского региона, но и примыкающих к озеру территорий. 

– В этом году центральной площадкой станет огромный каток. На лед нанесли неоновыми красками надпись «Байкал – великое озеро великой страны». Рядом располагаются ледовые скульптуры созвездий, планет. Каждая композиция, созданная командой мастеров под руководством Андрея Пылюха, олицетворяет интерактивную площадку с ростовыми куклами и аниматорами. Также здесь будут работать ярмарка и прокат коньков, – рассказала руководитель организации «Живи на Байкале» Инга Корочкина.

23 февраля пройдет также официальный футбольный матч на льду Байкала, организуемый федерацией футбола Иркутска. За победу поспорят игроки команд «Иркут» и «Легенда». Через неделю, 2 марта, организаторы устроят промежуточный праздник для тех, кто не смог приехать в Листвянку в день открытия фестиваля. В программе – ледовые развлечения, хоккейный матч между командами «Зверобой», «Бомбардиры», «Снежный Барс», различные конкурсы и соревнования, праздничный салют. В Международный женский день, 8 марта, фестиваль «Живи на Байкале» завершится. Для присутствующих также будет подготовлена развлекательная программа.

Ледовая акватория будет существовать около месяца, сообщают в пресс-службе правительства области. Вход на все площадки фестиваля свободный.

Справка:
Организаторами Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019» выступают Иркутское бюро международного туризма «Спутник», ООО «Абсолютная Сибирь», туроператор «Гринэкспресс», гостиный двор «Баяр» при поддержке Правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму.
 

/ СИА /
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