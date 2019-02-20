Каток «Рассвет» откроют в Листвянке 23 февраля в рамках фестиваля «Живи на Байкале»

Пятый фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется на льду озера возле поселка Листвянка Иркутского района 23 февраля. Гостей мероприятия ждут большой каток в виде солнца «Рассвет», ледовый комплекс планет и созвездий, ярмарка, шатры и юрты, детские горки и карусели, различные мастер-классы и многое другое.

2019 год на фестивале «Живи на Байкале» объявлен Годом объединения – не только всех жителей Байкальского региона, но и примыкающих к озеру территорий.

– В этом году центральной площадкой станет огромный каток. На лед нанесли неоновыми красками надпись «Байкал – великое озеро великой страны». Рядом располагаются ледовые скульптуры созвездий, планет. Каждая композиция, созданная командой мастеров под руководством Андрея Пылюха, олицетворяет интерактивную площадку с ростовыми куклами и аниматорами. Также здесь будут работать ярмарка и прокат коньков, – рассказала руководитель организации «Живи на Байкале» Инга Корочкина.

23 февраля пройдет также официальный футбольный матч на льду Байкала, организуемый федерацией футбола Иркутска. За победу поспорят игроки команд «Иркут» и «Легенда». Через неделю, 2 марта, организаторы устроят промежуточный праздник для тех, кто не смог приехать в Листвянку в день открытия фестиваля. В программе – ледовые развлечения, хоккейный матч между командами «Зверобой», «Бомбардиры», «Снежный Барс», различные конкурсы и соревнования, праздничный салют. В Международный женский день, 8 марта, фестиваль «Живи на Байкале» завершится. Для присутствующих также будет подготовлена развлекательная программа.

Ледовая акватория будет существовать около месяца, сообщают в пресс-службе правительства области. Вход на все площадки фестиваля свободный.

Справка:

Организаторами Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019» выступают Иркутское бюро международного туризма «Спутник», ООО «Абсолютная Сибирь», туроператор «Гринэкспресс», гостиный двор «Баяр» при поддержке Правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму.

