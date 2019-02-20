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Средняя зарплата директора по логистике в Иркутске – 124 тысячи рублей

20 февраля 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале проанализировал зарплаты директоров по логистике в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Так, директор по логистике в столице Приангарья в среднем получает 124 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на зарплату в среднем на в 180 000 рублей в месяц, а в Питере – 166 000 рублей в месяц.Ниже заработок у представителя этой профессии Красноярска, где подобный работник получает 122 000 рублей в месяц. В Чите – 130 000 рублей, в Улан-Удэ – 113 000 рублей в месяц.


/ СИА /
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