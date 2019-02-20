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Выплату на развитие собственного дела смогут получить жители Приангарья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

20 февраля 2019

Около 900 социальных контрактов по выходу из трудной жизненной ситуации планирует заключить региональное министерство социального развития опеки и попечительства на новых условиях. Проект закона Иркутской области принят сегодня в окончательном чтении депутатами областного парламента. Закон предусматривает изменения правового акта о государственной социальной помощи в части предоставления социальных контрактов на территории Приангарья. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

– Новый порядок заключения социальных контрактов предусматривает не только ежемесячные выплаты, но и более существенную единовременную выплату на развитие собственного дела. Установлены семь направлений социального контракта. В частности, предусмотрены организация личного подсобного хозяйства, изготовление швейных изделий, в том числе одежды, для самообеспечения семьи, приобретение теплиц и посадочного материала, инструментария для различных видов работ, инвентаря для сбора и обработки дикоросов, прохождение профессионального обучения или переподготовки. Идея социального контракта проста: повышение благосостояния семей за счет их собственного трудового потенциала и ответственности семей-получателей социальной помощи за себя и судьбу своих детей, – отметил Владимир Родионов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, право на заключение социального контракта имеют семьи, доход которых ниже прожиточного минимума, и которые не заключали социального контракта предыдущие пять лет. 


/ СИА /
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