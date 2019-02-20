Подарки участников марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» получили две школы Братска

Победителями и обладателями денежных сертификатов от компании РУСАЛ стали 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. По правилам марафона, потратить выигранную сумму можно только на добрые дела. На что именно волонтеры потратили выигрыш, рассказала Братская студия телевидения.

В трёх классах 33 школы Братска появились телевизоры. Они приобретены на сертификаты победителей Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!». Благотворительное мероприятие проводится в Братске ежегодно Центром социальных программ РУСАЛа и объединяет волонтеров различных предприятий и учреждений города.

Команда «Спецагенты РИКа» завоевала бронзу и 30 тысяч рублей. Помочь решили правобережной коррекционной школе.

Олеся Рыжкова, капитан команды «Спецагенты РИКа»: «Каждый год мы участвуем в марафоне благотворительном «Верим в чудо, творим чудо!», организатором которого является компания РУСАЛ. Эта школа находится в Осиновке, все школы Центрального района всегда участвуют в Новогоднем марафоне, и мы решили эту школу не забывать, и уже второй год подряд оказываем им благотворительность на выигранные нами средства».

Людмила Лукашенко, учитель специальной коррекционной школы-интерната №33: «Мне проще станет, мы очень давно уже ждали этого. Конечно, как бы мы ни старались использовать наглядный материал, картинки, иллюстрации, какие-то схемы, когда мы включим ребенку, например, документальный какой-то фильм, подтверждающий наши слова, это усвоится намного лучше».

При поддержке РУСАЛа оснастили кабинеты русского языка, математики и начальных классов. Преподаватели говорят: учеба теперь станет интереснее.

Команда «Серпантин» политехнического колледжа стала победителем марафона. Студенты помогли 27 коррекционной школе. Теперь в библиотеке заведения есть всё для интересных и ярких лекций. На 70 тысяч рублей приобрели ноутбук, проектор и колонки.

Наталья Осколкова, ученица специальной коррекционной школы №27: «Очень приятно, что в нашем городе есть такая добрая, чуткая, заботливая молодежь. Спасибо вам за подарки!»

Подарки в скором времени получит и братский дом престарелых. На помощь этому учреждению решила направить средства сертификата команда «ИлиМолодёжь», занявшей в благотворительном марафоне РУСАЛа второе место.