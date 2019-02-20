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Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов к 23 февраля

20 февраля 2019

АО «Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов к 23 февраля

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» поздравляет с наступающим праздником и представляет Вашему вниманию памятные монеты из драгоценных металлов.  

Только в период с 19.02.2019г. по 22.02.2019г. включительно на монеты Спартак-18, Георгий Победоносец (серебро), Георгий Победоносец (СПМД) (золото), действует специальная сниженная цена. Также АО «Россельхозбанк» предлагает тематические монеты из драгоценных металлов - Гол! и Защитники Отечества - прекрасный подарок к 23 февраля, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом:

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: 8 (3952) 50-33-15 (вн.4622, 4171, 4172); 50-33-25.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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