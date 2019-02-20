Сбербанк поддержит программу улучшения экологии Братска

Мэр Братска Сергей Серебренников провел рабочую встречу с председателем Байкальского банка Сбербанка Александром Абрамкиным. Как сообщает пресс-служба братской администрации, стороны обсудили вопросы взаимодействия муниципалитета и финансовой организации в рамках исполнения федеральной программы «Экология», в которую включен Братск по подпрограмме «Чистый воздух».

По словам Александра Абрамкина, Сбербанк выступает одним из консультантов Министерства финансов при реализации программы, рассчитанной на 2019-2024 годы. Также председатель Байкальского банка отметил, что специалисты администрации Братска подготовили самый сбалансированный комплексный план по улучшению экологии в городе, этот факт был отмечен представителями Министерств финансов и природных ресурсов РФ.

– Включение Братска в национальную программу оздоровления экологии – это прекрасная возможность для развития города. Банк готов подставить свое плечо в данном проекте, и сегодня с Сергеем Васильевичем мы обсудили первые шаги ее реализации, – рассказал Александр Абрамкин. – Сейчас одна из основных задач – выработка дорожной карты программы, в которой будут прописаны основные решения для развития транспорта, энергетики и других направлений. При этом крайне важны участие и поддержка со стороны муниципальных и областных властей в этом вопросе

Сергей Серебренников добавил, что первоочередным вопросом во взаимодействии может стать вопрос приобретения нового пассажирского транспорта для Братска. Сбербанк готов предоставить возможность по лизингу для покупки техники. Развивать эту тему предстоит муниципальным властям, представителям Байкальского банка Сбербанка и специалистам Министерства экономического развития Иркутской области.

– Сбербанк может стать одним из возможных кредиторов федеральной экологической программы, в которую попал город Братск. Решили начать с того, что не требует разработки проектно-сметной документации, экспертиз. Это – приобретение нового транспорта, — резюмировал итоги встречи мэр Братска Сергей Серебренников.