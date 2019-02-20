Иркутяне через соцсети помогают энергетикам быстрее реагировать на внештатные ситуации

На страницы «Оператора тепловых сетей» в социальных сетях с начала года подписались более тысячи пользователей. Проект по взаимодействию энергетиков с активными гражданами начался в конце декабря 2018 года для предупреждения аварий на тепловых сетях и повышения безопасности. Всего за первые месяцы работы «Оператор тепловых сетей» обработал более 50 сообщений от активных жителей Иркутска.

Большинство горожан прислали сообщения в мессенджеры проекта, другие обращались напрямую на страницы Оператора в социальных сетях. Постоянную аудиторию «Оператора тепловых сетей» составили 1171 подписчик. Из которых большая часть приходится на страницу в Facebook (559), почти одинаковое значение аудитории у страниц в VK (239) и в Instagram (202), и остальная часть подписана на страницу в Одноклассниках (171).

Вся информация из социальных сетей Оператора поступает напрямую к диспетчеру Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Все обращения активных жителей Иркутска через «Оператора тепловых сетей», бригадами тепловых сетей были проверены, приняты своевременные меры по исправлению ситуации. Специалисты реагируют на каждое сообщение от жителей, даже если участок сети, труба или люк не входит в периметр ответственности участка тепловых сетей города Иркутска. Оператор тепловых сетей готовит и публикует ответы.

– Если выяснится, что нештатная ситуация произошла не на подведомственном нам участке, мы передадим информацию коллегам из других компаний. Наша цель – быстрое реагирование на любое сообщение и незамедлительное устранение возникших нештатных ситуаций. Плановые рейды не всегда позволяют оперативно выявлять все повреждения, помощь жителей дает дополнительную возможность для устранения нарушений до наступления неблагоприятных аварийных последствий, – говорит технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ, куратор проекта в социальных сетях Владимир Янышевский.

Кроме оперативного реагирования на обращения жителей, проект выполняет и информационную функцию. На страницах Оператора размещается информация о предстоящих работах на тепловых сетях, ограничениях движения транспорта при проведении работ, об особенностях распределения тепла в городе и его учёте.

Проект развивается, наряду с совместным с горожанами мониторингом состояния тепловых сетей, в феврале начался сбор информации о поврежденных или открытых люках, по ним готовят пояснения. Принцип тот же – у каждого технологического объекта есть владелец, а иркутяне в разы быстрее (в режиме онлайн) помогают собрать информацию о неисправности, Оператор тепловых сетей оперативно сообщает владельцу. У тепловых сетей выстроена система технического мониторинга, проводятся плановые и внеплановые рейды, но помощь горожан – особенная ценность, да и обмен – взаимовыгодный, авария или неисправность может быть устранена в результате оперативного информирования в разы быстрее.

Обратиться к «Оператору тепловых сетей» может любой неравнодушный житель города. Фото, видео, информацию о подозрительных парениях, открытых люках, повреждениях труб, разливах воды и прочем можно отправить в Viber, WhatsApp по номеру 8-901-6-404-299. Или написать Оператору в социальных сетях:

Напомним, в Иркутске свыше 700 км теплосетей. Большую часть – почти 95% – обслуживают предприятия «Иркутскэнерго»: участок тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ и «Байкалэнерго». Кроме того, в Иркутске действует около 12 теплосетевых организаций, которые обслуживают тепловые сети крупных микрорайонов: сетевая компания «Иркут», РЭУ «Иркутский», «РЖД», также около 40 км сетей принадлежат юридическим и физическим лицам, имеющим на балансе собственные тепловые сети.