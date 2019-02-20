Заслуженных предпринимателей региона будут ежегодно выбирать в Иркутской области

В Приангарье учреждено звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области». Как сообщает пресс-служба правительства региона, законопроект в областной парламент внес губернатор Иркутской области Сергей Левченко. С инициативой введения нового звания выступили Клуб «Байкальские стратегии», Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и региональные объединения «Деловая Россия» и «Опора России». Фото: irkobl.ru

Закон «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» гласит, что почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области» присваивается гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, руководителям организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, в создании новых рабочих мест, в совершенствовании форм и методов осуществления предпринимательской деятельности, в том числе во внедрении экологически чистых технологий производства, в обеспечении высокой культуры обслуживания потребителей, в достижении высоких результатов в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, в благотворительной, общественной деятельности, в подготовке кадров.

Почетное звание по представлению общественного совета по наградам будет присваиваться ежегодно не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению. Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный предприниматель Иркутской области» должны выносить на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня российского предпринимательства.