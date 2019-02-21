Компания «РАФТ ЛИЗИНГ»: 48-е место в списке лизинговых компаний страны

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги 2018 года по лизинговой отрасли России. По объему нового бизнеса «РАФТ ЛИЗИНГ» вошла в число динамично-развивающихся компаний отрасли, обеспечив рост практически по всем показателям.
Новым опытом для компании стало финансирование угледобывающей и авиатранспортной отраслей. Что касается авиации, то по этому направлению в России пока работают только девять лизинговых компаний. В 2019 году «РАФТ ЛИЗИНГ» планирует наращивать долю лизинга частной авиации в своем портфеле.
Позиции «РАФТ ЛИЗИНГ» в рэнкинге лизинговых компаний России
|Показатель
|2016 год
|2017 год
|2018 год
|Среди лизинговых компаний России
|68
|52
|48
|Среди лизинговых компаний Сибирского федерального округа
|19
|14
|15
|По работе с малым бизнесом
|33
|26
|28
|По работе со средним бизнесом
|82
|72
|40
|По количеству сделок
|60
|52
|58
|По размеру лизингового портфеля
|82
|68
|59
|Всего участников исследования
|109
|120
|123
Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ»:
«В 2018 году мы существенно приросли не только по объему нового бизнеса, но и по размеру лизингового портфеля. Это говорит, прежде всего, о стабильности компании. Существенно увеличилась доля среднего бизнеса. Это означает, что наши клиенты растут и развиваются вместе с нами. Лизинг – отличный инструмент для развития бизнеса. Когда-то наши клиенты были микро- и малым бизнесом, а сегодня они же уверенно входят в категорию «Средний бизнес».
В 2018 году российский рынок лизинга продолжил рост, но уже в значительно сниженном темпе. По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса по итогам прошлого года достиг 1,31 трлн руб., что на 20% больше результатов 2017-го. Крупнейшим розничным сегментом остается автолизинг, объем которого в 2018-м увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил 453 млрд руб. Второе место сохранил лизинг ж/д техники, однако темпы прироста сегмента существенно замедлились.
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