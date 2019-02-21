Компания «РАФТ ЛИЗИНГ»: 48-е место в списке лизинговых компаний страны

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги 2018 года по лизинговой отрасли России. По объему нового бизнеса «РАФТ ЛИЗИНГ» вошла в число динамично-развивающихся компаний отрасли, обеспечив рост практически по всем показателям.

Новым опытом для компании стало финансирование угледобывающей и авиатранспортной отраслей. Что касается авиации, то по этому направлению в России пока работают только девять лизинговых компаний. В 2019 году «РАФТ ЛИЗИНГ» планирует наращивать долю лизинга частной авиации в своем портфеле.

Позиции «РАФТ ЛИЗИНГ» в рэнкинге лизинговых компаний России

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Среди лизинговых компаний России 68 52 48 Среди лизинговых компаний Сибирского федерального округа 19 14 15 По работе с малым бизнесом 33 26 28 По работе со средним бизнесом 82 72 40 По количеству сделок 60 52 58 По размеру лизингового портфеля 82 68 59 Всего участников исследования 109 120 123

Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«В 2018 году мы существенно приросли не только по объему нового бизнеса, но и по размеру лизингового портфеля. Это говорит, прежде всего, о стабильности компании. Существенно увеличилась доля среднего бизнеса. Это означает, что наши клиенты растут и развиваются вместе с нами. Лизинг – отличный инструмент для развития бизнеса. Когда-то наши клиенты были микро- и малым бизнесом, а сегодня они же уверенно входят в категорию «Средний бизнес».

В 2018 году российский рынок лизинга продолжил рост, но уже в значительно сниженном темпе. По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса по итогам прошлого года достиг 1,31 трлн руб., что на 20% больше результатов 2017-го. Крупнейшим розничным сегментом остается автолизинг, объем которого в 2018-м увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил 453 млрд руб. Второе место сохранил лизинг ж/д техники, однако темпы прироста сегмента существенно замедлились.