На объекте ИНК установили 63-метровую колонну деметанизации

16 февраля на Ярактинском месторождении Иркутской нефтяной компании установили колонну деметанизации, которая является частью емкостного оборудования установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Назначение колонны – отделение метана от широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Операция для Иркутской области уникальная: впервые в регионе был проведен монтаж колонны высотой 63 метра и весом 170 тонн при помощи гусеничного крана грузоподъемностью 500 тонн, рассказал руководитель строительства объектов управления проектами объектов 2-го этапа ИНК Евгений Березин. Фото: irkutskoil.ru

Подготовка к этому событию заняла практически полгода. Колонна из двух частей доставлялась с завода-изготовителя Курганхиммаш по железной дороге до Усть-Кута, оттуда – специальными тралами на стройплощадку. «Здесь мы провели сварку стыков и испытания, после чего получили разрешение на монтаж. Около полутора месяцев понадобилось на доставку крана, который ехал к нам в разобранном состоянии на 20 спецмашинах, еще месяц ушел на его сборку», – добавил супервайзер объектов управления проектами объектов 2-го этапа ИНК Винар Ахметов.

Вся операция заняла около восьми часов. В ней были задействованы 34 сотрудника ИНК и подрядной организации, а также четыре единицы техники (помимо 500-тонного крана, краны грузоподъемностью 250, 40 и 25 тонн), сообщил представитель подрядчика ИНК, менеджер по производству работ Honeywell Максим Котов. По его словам, Honeywell впервые в России выполняет монтаж объекта такого оборудования. Помимо тщательной подготовки процесс требовал ювелирной точности. После подъема колонну, высота которой сопоставима с 20-этажным домом, предстояло повернуть и установить через небольшие технологические отверстия на крепления фундамента. После установки геодезисты будут отслеживать положение колонны – оно должно быть строго вертикальным, не допускается отклонение от проектных параметров верхней части колонны более чем на 50 мм. В целом в рамках второго этапа газового проекта, который ИНК реализует с 2018 года, будут построены две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, одна - на Марковском месторождении (производительность каждой из них составит 6 млн м3/сутки по сырью) и газофракционирующая установка в окрестностях Усть-Кута.

Третий этап включает первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завод по производству полимеров из этана, для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. Создание высокотехнологичного производства внесет существенный вклад в развитие экономического сотрудничества России и Японии.

Председатель Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов отметил, что в газовом проекте задействованы «современные технологии, которые отвечают самым жестким экологическим требованиям, не только российским, но и мировым». По его словам, «после реализации проекта будет создано более 2400 рабочих мест, благодаря чему будет дан импульс для развития экономики не только Усть-Кутского района, но и всей Иркутской области».

Справка:



Иркутская нефтяная компания поэтапно реализует масштабный газовый проект с 2014 года. По состоянию на конец 2018 года в проект уже инвестировано более 50 млрд рублей, а общий объем инвестиций составит свыше 450 млрд рублей.



Первый этап проекта – строительство установки подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения смеси пропана и бутана технической (СПБТ) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении, продуктопровода от месторождения до города Усть-Кута длиной 193 км и комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (Усть-Кут) – успешно завершен. Компания ввела объекты газового бизнеса в эксплуатацию в конце 2018 года. Годовой объем производимой продукции (смесь пропана и бутана техническая) на первом этапе проекта составит более 200 тыс. тонн. Продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Отгрузка осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом в соседние регионы, в Западную Сибирь и Центральную Россию, а также в Калининградский край и страны дальнего зарубежья – Монголию, Китай, Польшу.



Реализованный в рамках первого этапа проект уникален не только для Сибири, но и для всей России. К примеру, трубопровод рассчитан на одновременный транспорт смеси пропана, бутана и этана – это технически сложная задача в нашей стране реализована впервые. Компания намерена использовать для перевозки СПБТ инновационные железнодорожные цистерны, которые уже изготавливают специально для проекта ИНК.