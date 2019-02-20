Только 7% отходов угольных котельных и ТЭЦ перерабатывается в Иркутской области

Поиск способов переработки отходов угольных котельных и ТЭЦ – золы и шлака, которыми заполнены большие площади по всей стране, стал темой заседания экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по экологии и сохранению природного наследия. Участие в работе приняли представители сибирских регионов, генерирующих компаний, учёные, эксперты, губернатор Иркутской области Сергея Левченко и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Участники совещания отметили, что в России накоплено около 1 млрд тонн золы и шлаков, каждый год вырабатывается 110 млн тонн таких отходов деятельности угольных котельных и ТЭЦ. Из них утилизируется лишь 6–7%. В некоторых европейских странах уровень переработки достигает 100%. В России золошлакоотходы складируют на отвалах, занимающих большие площади рядом с предприятиями. Это создает экологические проблемы. Опыт переработки таких отходов есть в Иркутской области, над этим работают учёные и эксперты во всей стране. Их задача – разработать способы применения больших объёмов золошлаков. По информации пресс-службы регправительства, среди предложений: использование золы в качестве инертного материала по время технической рекультивации нарушенных земель и карьеров, оснований дорожного полотна, в производстве теплоизоляционных материалов, в качестве наполнителя лаков и красок, сорбентов.

– Благодарю ассоциацию «Сибирское соглашение», что вы эту тему «раскручиваете». У нас в области «Иркутскэнерго» много лет реализует задачу по переработке золы, хоть и в небольших объёмах. Новые идеи по её переработке по-другому заставляют смотреть на золу, на все существующие отвалы. Оказывается, что с ними можно достаточно экономически эффективно поработать, если при этом есть хорошее техническое решение. У нас накоплены большие отвалы, это серьезная проблема. Поэтому необходимо совместно вырабатывать решения, – сказал Сергей Левченко.

– Наша задача – обобщение накопленного опыта. Нужно повторить опыт Иркутской области, создать предприятия по переработке золы и объединить их в общую систему. Инжиниринговую часть осуществлять централизованно, чтобы субъекты Российской Федерации не тратили деньги и время на поиск технологий, – сказал председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. – Надо определиться с вектором, где мы быстрее всего достигнем результата, сформировать проектную команду, чтобы последовательно, шаг за шагом, прийти к решению задачи,