Новости

Только 7% отходов угольных котельных и ТЭЦ перерабатывается в Иркутской области

20 февраля 2019

Поиск способов переработки отходов угольных котельных и ТЭЦ – золы и шлака, которыми заполнены большие площади по всей стране, стал темой заседания экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по экологии и сохранению природного наследия. Участие в работе приняли представители сибирских регионов, генерирующих компаний, учёные, эксперты, губернатор Иркутской области Сергея Левченко и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Участники совещания отметили, что в России накоплено около 1 млрд тонн золы и шлаков, каждый год вырабатывается 110 млн тонн таких отходов деятельности угольных котельных и ТЭЦ. Из них утилизируется лишь 6–7%. В некоторых европейских странах уровень переработки достигает 100%. В России золошлакоотходы складируют на отвалах, занимающих большие площади рядом с предприятиями. Это создает экологические проблемы. Опыт переработки таких отходов есть в Иркутской области, над этим работают учёные и эксперты во всей стране. Их задача – разработать способы применения больших объёмов золошлаков. По информации пресс-службы регправительства, среди предложений: использование золы в качестве инертного материала по время технической рекультивации нарушенных земель и карьеров, оснований дорожного полотна, в производстве теплоизоляционных материалов, в качестве наполнителя лаков и красок, сорбентов.  

–  Благодарю ассоциацию «Сибирское соглашение», что вы эту тему «раскручиваете». У нас в области «Иркутскэнерго» много лет реализует задачу по переработке золы, хоть и в небольших объёмах. Новые идеи по её переработке по-другому заставляют смотреть на золу, на все существующие отвалы. Оказывается, что с ними можно достаточно экономически эффективно поработать, если при этом есть хорошее техническое решение. У нас накоплены большие отвалы, это серьезная проблема. Поэтому необходимо совместно вырабатывать решения, –  сказал Сергей Левченко. 

–  Наша задача –  обобщение накопленного опыта. Нужно повторить опыт Иркутской области, создать предприятия по переработке золы и объединить их в общую систему. Инжиниринговую часть осуществлять централизованно, чтобы субъекты Российской Федерации не тратили деньги и время на поиск технологий, – сказал председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. – Надо определиться с вектором, где мы быстрее всего достигнем результата, сформировать проектную команду, чтобы последовательно, шаг за шагом, прийти к решению задачи,


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ипотека-2018: тренды изменились
Вера, надежда, квартира: окажет ли рост ставок по ипотеке влияние на спрос?
Путин ждет снижения ипотечной ставки и предлагает стимулировать рынок
Владимир Чернышев, банк «Открытие»: «Спрос на ипотеку в 2019 году будет меньше, чем в 2018»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании