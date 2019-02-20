Альфа-Банк предложил сезонный вклад «Львиная доля»

С 20 февраля по 31 марта розничные клиенты Альфа-Банка могут оформить сезонный депозит «Львиная доля» в рублях.

Уровень доходности по депозиту варьируется от срока размещаемых средств. Так, при открытии вклада на 1 год ставка составляет 7,5% годовых, на 3 года 8,1% годовых. Минимальная сумма вклада – 500 тыс рублей. Срок размещения 1-3 года.

«Мы видим высокий интерес со стороны наших клиентов к специальным сезонным предложениям, воспользовавшись которыми можно эффективно вложить свои сбережения и получить повышенный доход», - прокомментировал директор по некредитным продуктам и клиентским сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Выплата процентов производится в конце срока с ежемесячной капитализацией процентов. Пополнение, частичное востребование средств по вкладу и автоматическое продление вклада не предусмотрены.

Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/deposits/lvinaya-dolya

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.