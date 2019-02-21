В ледовом марафоне «Голубой Байкал» примут участие около 200 спортсменов

Международный студенческий ледовый марафон «Голубой Байкал» пройдет в рамках «Зимниады» на Малом море в Иркутской области 23 февраля. Участниками забегов станут около 200 спортсменов из Приангарья, КНР, Сингапура, Канады и США.

Как рассказал представитель оргкомитета «Голубого Байкала», генеральный директор Иркутского бюро международного туризма «Спутник» Игорь Коваленко, программа соревнований предусматривает две дисциплины – марафон на 42 км и лайт-марафон на 21 км.

- Цель марафона, который проводится уже третий раз на Байкале, – популяризация зимнего туризма в Иркутской области, развитие международных связей в сфере спортивного туризма, а также пропаганда здорового образа жизни, – сообщил Игорь Коваленко.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Справка:

Организаторами Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019» выступают Иркутское бюро международного туризма «Спутник», ООО «Абсолютная Сибирь», туроператор «Гринэкспресс», гостиный двор «Баяр» при поддержке Правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму.