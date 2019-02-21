Рост погрузки на железнодорожном транспорте в 2019 году составит 2,16% - прогноз

Участники железнодорожных конференций с высокой точностью прогнозировали объем погрузки на сети ОАО «РЖД» по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты агрегированного отчета Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) по результатам опросов, проведенных на отраслевых мероприятиях. Опрошенные ИПЕМ респонденты ожидают, что в 2019 году погрузка вырастет на 2,16% до 1 317,4 млн тонн.

За весь 2018 год ИПЕМ обработал более 250 анкет, которые распространялись на 8 отраслевых конференциях, посвященных железнодорожным перевозкам и отраслям – основным клиентам железных дорог. Основную долю опрошенных составили представители операторов грузовых вагонов, грузоотправителей и логистических компаний.

Результаты оценки агрегированных результатов опросов показали, что в 2018 году респонденты в среднем ожидали роста погрузки на 2,25% по отношению к 2017 году. 71% респондентов ожидал, что погрузка вырастет.

В 2019 году роста погрузки ожидает уже 76% опрошенных. В среднем рост погрузки прогнозируется рынком на уровне 2,16% до 1 317,4 млн тонн.