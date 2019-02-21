Новости

Рост погрузки на железнодорожном транспорте в 2019 году составит 2,16% - прогноз

21 февраля 2019

Участники железнодорожных конференций с высокой точностью прогнозировали объем погрузки на сети ОАО «РЖД» по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты агрегированного отчета Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) по результатам опросов, проведенных на отраслевых мероприятиях. Опрошенные ИПЕМ респонденты ожидают, что в 2019 году погрузка вырастет на 2,16% до 1 317,4 млн тонн.

За весь 2018 год ИПЕМ обработал более 250 анкет, которые распространялись на 8 отраслевых конференциях, посвященных железнодорожным перевозкам и отраслям – основным клиентам железных дорог. Основную долю опрошенных составили представители операторов грузовых вагонов, грузоотправителей и логистических компаний.

Результаты оценки агрегированных результатов опросов показали, что в 2018 году респонденты в среднем ожидали роста погрузки на 2,25% по отношению к 2017 году. 71% респондентов ожидал, что погрузка вырастет.

В 2019 году роста погрузки ожидает уже 76% опрошенных. В среднем рост погрузки прогнозируется рынком на уровне 2,16% до 1 317,4 млн тонн.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр, основанный в 2005 году. Деятельность Института проблем естественных монополий направлена на исследование состояния естественно-монопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности (транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие). Институт активно участвует в процессах формирования промышленной политики России, определения инструментов ее реализации в отраслевом и региональном аспектах. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ипотека-2018: тренды изменились
Ипотеке установили новую цель. Владимир Путин предложил ряд льгот в области кредитования жилья
Вера, надежда, квартира: окажет ли рост ставок по ипотеке влияние на спрос?
Путин ждет снижения ипотечной ставки и предлагает стимулировать рынок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании