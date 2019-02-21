В Иркутске планируют оптимизировать дорожно-транспортную сеть

В Иркутске обсудили комплексную схему организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом. О выполненной работе мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложила руководитель проекта управления транспортного планирования АО «Институт «Стройпроект» Виктория Калинина на рабочем совещании. Участие в обсуждении также приняли вице-мэр Виктор Ешеев, заместители мэра – председатели комитетов, ученые и эксперты.

По словам руководителя проекта Виктории Калининой, были проведены исследования транспортных и пассажирских потоков, оценка территории, социологический опрос. Отдельное внимание было уделено особенностям сети дорог города, проработке наиболее проблемных транспортных узлов.

– В комплексной схеме присутствуют решения по разгрузке магистралей и транспортных развязок. Сейчас большое количество маршрутов проходит через центральную часть города, которую необходимо разгрузить, есть дублирующие маршруты. Все эти запросы были учтены при разработке документа, – подчеркнула Виктория Калинина. – В частности, по нашему предложению одним из важных аспектов является установка светофорных объектов, которые позволят разгрузить автомобильный поток, например, на объездной дороге Первомайский-Университетский. Также в документе учтены потребности Иркутской городской агломерации, в которую входят 19 муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, анализ полученных данных позволил выработать предложения по оптимизации дорожно-транспортной сети, которые будут представлены на обсуждение жителей Иркутска в 2019 году.