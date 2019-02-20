Маркетинговый проект Альфа-Банка на фестивале Alfa Future People получил премию BEMA в двух номинациях

Маркетинговый проект Альфа-Банка на фестивале Alfa Future People 2018 получил награду BEMA (Best Experience Marketing Award), заняв первое место в номинации «Лучшая ambient активация» и второе место в номинации «Лучшая спонсорская интеграция». Эта победа свидетельствует о признании профессиональным сообществом высокого уровня маркетинговых проектов Альфа-Банка.

В рамках проекта банк реализовал систему безналичных платежей и разместил банкоматы на площадке фестиваля, разработал программу скидок и привилегий для клиентов Альфа-Банка, а также разработал специальный фестивальный продукт — повышенный кэшбэк на траты на Alfa Future People. Имиджевая интеграция банка в фестиваль (коллаборация с художником-каллиграфом Покрасом Лампасом, арт-объекты и многое другое) признана самой яркой партнерской активацией фестиваля. Важно отметить, что Альфа-Банк не привлекал единого генерального подрядчика для реализации всех спонсорских активаций, работая напрямую с производителями, художниками, декораторами, застройщиками и артистами.

Также третье место в номинации «Лучшее спортивное / оздоровительное событие / акция» заняло агентство Redday с проектом «Лига Альфа» — корпоративного турнира по мини-футболу и чирдэнсу. Турнир прошел на высоком уровне, в нем приняли участие сотрудники Альфа-Банка по всей стране, а также их родственники и друзья в качестве зрителей и болельщиков.

Премия BEMA проводится в рамках одноименного международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций и присуждается решением экспертного совета лучшим проектам в нескольких номинациях. Основная задача премии — развитие событийного маркетинга и создание площадки для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества.