Удмуртская Республика и Промсвязьбанк заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков в рамках рабочей встречи заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Рамочный документ предусматривает развитие банковской инфраструктуры и современных банковских технологий в регионе, реализацию программ по стимулированию безналичной формы расчетов с использованием банковских карт, расширение спектра и качества финансовых услуг, предоставляемых жителям и компаниям республики.

В ходе встречи стороны обсудили совместную реализацию социально-значимых задач и финансирование инвестиционных проектов, участие банка в программах развития малого и среднего предпринимательства на территории Удмуртии.

Также прорабатывается вопрос о возможности открытия в Ижевске многофункционального сервисного центра Промсвязьбанка, который будет включать в себя контакт-центр и бэк-офис для сопровождения клиентских операций по всей России. После подписания соглашения Петр Фрадков принял участие в официальном открытии регионального акселератора, в рамках которого планируется запуск трех программ для предпринимателей Удмуртии: бизнес-акселератор, экспортный акселератор и акселератор для сельскохозяйственных предприятий «Я-Фермер».

«Промсвязьбанк работает в республике 14 лет, и за это время у нас сложились крепкие отношения со многими предприятиями, которые мы намерены развивать и дальше. Мы заинтересованы в социально-экономическом развитии региона и готовы оказывать в этом активное содействие. В случае открытия сервисного центра банка в Ижевске будет создано около 400 новых рабочих мест», — отметил Петр Фрадков.

«Промсвязьбанк – один из ключевых банков, которые работают на территории республики. У нас есть перспективы реализации новых проектов, в том числе инфраструктурных. Мы заинтересованы в усилении нашей работы, расширении нашего кредитного портфеля. Я думаю, что всё только начинается», — отметил Александр Бречалов.