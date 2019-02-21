Промсвязьбанк обновил мобильное приложение для предпринимателей «Мой бизнес»

Пользователям мобильного приложения «Мой бизнес» стала доступна опция отзыва платежного поручения смахивающим движением пальца по главному экрану. Отозвать платеж также можно во вкладке с детальной информацией о платежном поручении.
При отказе в проведении платежей в приложении теперь отображается причина отказа. В детальной информации по документу, который находится в статусе «отказано», можно увидеть пояснения, например: «Заявление клиента» или «Неверно заполнены реквизиты платежа».
Кроме того, на главном экране приложения для Android при необходимости будет появляться напоминание о необходимости указать актуальные контактные данные.
Мобильное приложение «Мой бизнес» доступно для скачивания в Google Play и AppStore.