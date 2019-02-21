Председатель правления банка «Восточный» опубликовал обращение к клиентам банка

Александр Нестеренко, и.о. Председателя правления банка «Восточный», опубликовал на сайте банка обращение к клиентам в связи с судебными действиями, в рамках которого были арестованы представители фонда Baring Vostok:

– Уважаемые клиенты, хочу еще раз отметить, что банк «Восточный» работает в штатном режиме, бесперебойно выполняя свои обязательства. Банк не является стороной конфликта. Непосредственного влияния этого дела на оперативную работу банка нет.

Непрерывность деятельности банка и исполнение всех наших обязательств не подвергается сомнению вне зависимости от того, как долго продлится разбирательство по делу. Сотрудники банка «Восточный» действуют исключительно в интересах клиентов и стабильности банка.

Что касается следствия, то мы уверены, что оно должно быть справедливым, непредвзятым и исключительно в рамках закона.