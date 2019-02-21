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Стипендиаты губернатора Приангарья будут ежемесячно получать до 70 тысяч рублей

21 февраля 2019

Торжественное мероприятие по вручению аспирантам, студентам и курсантам именных свидетельств и значков стипендиата губернатора Иркутской области прошло сегодня, 21 февраля. Участие в мероприятии принял первый заместитель губернатора Руслан Болотов.

Именные свидетельства получили 10 аспирантов, 50 студентов и курсантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории региона. По информации пресс-службы правительства области, стипендия Губернатора назначается лучшим студентам и курсантам по итогам их обучения в предыдущем учебном году. Она выплачивается в дополнение к основной и вне зависимости от других стипендий или выплат в образовательных и научных организациях.
Размер стипендии составляет 70 тысяч рублей для аспирантов и 50 тысяч рублей для  студентов, курсантов. Итоговое решение по отбору кандидатов принимается на заседании конкурсной комиссии. В 2018 году было подано 88 заявок студентов девяти вузов региона и 35 заявок аспирантов пяти вузов и семи научных учреждений. 
– Именная стипендия – одна из форм социальной поддержки учащихся, повышение престижа обучения в региональных вузах, а также стимул к научно-исследовательской работе, спортивной, творческой и общественной деятельности, – сказал в приветственном слове Руслан Болотов.– От всей души поздравляю стипендиатов 2018 года, которые прошли конкурсные испытания и доказали, что по праву заслужили присуждение им именной стипендии. Мы надеемся, что ваши знания, стремление к новому, желание работать в современных реалиях послужат развитию нашей Иркутской области.

ИрНИТУ ежегодно подает наибольшее количество заявок (в 2018 году подали 29 студентов и шесть аспирантов), из которых 80 процентов признаны победителями. ИГУ стоит на втором месте по количеству поданных заявок (в 2018 году подали 20 студентов и шесть аспирантов), из которых половина признаны победителями. ИрГУПС на третьем месте поданных заявок (в 2018 году подали 14 студентов и четыре аспиранта), из которых 40 процентов признаны победителями.

Активно подают заявки аспиранты научных учреждений региона – Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева  Иркутского научного центра хирургии и травматологии. 


/ СИА /
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