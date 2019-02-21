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Ремонт, здоровье, красота. Названы самые популярные услуги у иркутян

21 февраля 2019

Сервис объявлений Юла проанализировал рынок услуг за 2018 год и выяснил, какие предложения пользуются наибольшим спросом у жителей Иркутска. Оказалось, что около половины всех услуг, которые предлагают на Юле иркутяне, пришлись на разделы «Красота и здоровье» (23%) и «Ремонт и строительство» (18%). А реже всего на Юле размещают услуги изготовления вещей на заказ, юридической и бухгалтерской помощи, ухода за животными.  

Дороже всего оказались услуги ремонтной бригады. Специалисты оценивают свою работу в среднем в 2 980 рублей. А меньше всего придется заплатить желающим воспользоваться услугой мастера на час. В этой категории средняя стоимость предложений в Иркутске составила 680 рублей. Специалист из индустрии красоты возьмет за работу в среднем 1 680 рублей, а компьютерный мастер немногим меньше — 1 670 рублей.

Большинство иркутян (89%) ищут необходимые услуги недалеко от дома (до 1 км). В радиусе до 5 км жители города готовы искать предложения специалистов из индустрии красоты, ремонтных бригад и услуги перевозок. От 5 км и дальше пользуются популярностью услуги по уходу за животными и компьютерная помощь.

Среди пользователей, которые интересуются услугами на Юле, каждая вторая женщина, просматривает категорию «красота и здоровье», а каждый третий мужчина ищет помощь в ремонте и строительстве. В «Избранное» чаще всего добавляют объявления о ремонте техники, обучению и предложения фото- и видеосъемки. Но если девушки чаще сохраняют объявления компьютерных мастеров и репетиторов, то у мужчин в лидерах приготовление еды на заказ, пошив одежды и ремонт обуви.

Если говорить о конкретных услугах, в разделе «Обучение» обычно предлагают подготовку к каким-либо экзаменам. Мастера по ремонту техники особенно часто упоминают ремонт стиральных машин, а мастера на час — сборку мебели. Лидером по упоминанию среди специалистов индустрии красоты стала услуга маникюра на дому, а у фотографов — съемки свадеб и lovestory.

Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 25 млн пользователей.


/ СИА /
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