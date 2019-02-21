Такси Uber появилось в Иркутске

Как сообщает пресс-служба компании, 21 февраля 2019 года сервис Uber Russia начал работать ещё в 104 городах России, в том числе и в Иркутске. В честь массового запуска во всех новых городах до конца февраля будет действовать скидка 10% на поездки.

Всего, если считать небольшие города с населением около 50 тысяч человек, Uber Russia доступен более чем в 250 городах России — от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке.

Uber Russia — это обновлённая версия приложения Uber. Его разработали специально для России и добавили новые функции. Например, теперь пользователи могут написать комментарий к заказу, добавить промежуточные адреса в поездке, оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay и оставить чаевые водителю.