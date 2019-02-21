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En+ Group представила новую книгу в рамках соцпроекта «Библиотека «Добрый свет»

21 февраля 2019

Вышла очередная, 9-я, книга серии «Библиотека «Добрый свет» под названием «Сибирское царство-государство». По информации пресс-службы компании, в книгу вошли лучшие сказки, опубликованные на страницах журнала «Сибирячок» с 1992 года.

<p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p>

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

«Сибирское царство-государство» – это сборник лучших сказок сибирских писателей и коренных народов Сибири. Он вышел в твердом переплете тиражом 1000 экземпляров. Автор иллюстраций – известный иркутский художник Александр Муравьев. В ближайшее время книга поступит в библиотеки, социальные учреждения и детские дома в регионах присутствия группы (Иркутск, Красноярск, Дивногорск, Сорск, Миасс, Нижний Новгород, Москва и др.).

Проект «Библиотека «Добрый свет» реализуется совместно En+ Group и Иркутским отделением Российского детского фонда по инициативе Олега Дерипаски с 2013 года. За это время в рамках проекта издано 9 книг общим тиражом 16 000 экземпляров. Они распределяются по библиотекам, соцучреждениям и детским домам в регионах присутствия En+ Group.

С 2013 года в серии вышли следующие книги: «Братская ГЭС» Евгения Евтушенко (2013), «Где запрятались ежи?» Михаила Трофимова (2014), «Генка Пыжов – первый житель Братска» Николая Печерского (2014), «Секрет лабиринта Гаусса» Вячеслава Имшенецкого (2015), «Курьер царя» («Михаил Строгов») Жюля Верна (2015), «Завещание каменного века» Дмитрия Сергеева (2016), «Байкал в вопросах и ответах» Григория Галазия (2017), «Два рассказа» («Уроки французского» и «Век живи – век люби») Валентина Распутина (2017), «Сибирское царство-государство» (2019). Книги серии рассчитаны на детей разного возраста: от малышей до подростков.

Решение о выпуске каждой книги «Библиотеки «Добрый свет» принимается коллективом профессионалов и неравнодушных людей – это председатель Иркутского отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич, сотрудники En+ Group, представители издательств, художники.

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group):

– Социальные проекты занимают важное место в деятельности нашей группы. Особое место среди них занимают проекты, которые мы реализуем совместно с Иркутским отделением Российского детского фонда. Один из них – «Библиотека «Добрый свет». Когда мы его запускали, основной целью было знакомство нынешних школьников с известными произведениями отечественных (преимущественно, сибирских) и зарубежных писателей, действие которых происходит в Сибири. Мы надеемся, что юные читатели по достоинству оценят усилия большой группы редакторов, художников, всех, кто готовит к изданию наши книги.

Светлана Кулинич, руководитель Иркутского областного отделения Российского детского фонда:

– «Библиотека «Добрый свет» – это уникальный совместный проект с En+ Group. Ни одна бизнес-структура в регионе ничего подобного не делает. Если вы посмотрите на книги, которые мы выпускаем, то увидите, что мы стремимся поддержать местных авторов. В прошлом году, к примеру, издали Валентина Распутина, в этом поддержим наш замечательный журнал «Сибирячок». Очень важно, что книги не продаются – их распределяют по библиотекам, дарят детям на интересных мероприятиях, конкурсах. Такой проект – это самая настоящая отдушина: мы занимаемся не только бедой и нуждой, но и чем-то высоким, духовным. Я лично благодарна энергетикам за ту помощь, которые они оказывают, несмотря ни на что. Эти партнерские отношения дорогого стоят.

Об En+ Group
En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).
Компания ежегодно направляет на реализацию социальных и образовательных программ в Иркутской области более 300 млн рублей. Кроме проекта «Библиотека «Добрый свет» среди них – программа помощи «Детский сахарный диабет», комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб», поддержка и развитие спорта в проекте «На лыжи!», финансирование ХК «Байкал-Энергия» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

/ СИА /
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