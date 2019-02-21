Ещё один пожар произошел на территории «Усольехимпрома»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

На территории «Усольехимпрома» в ночь на 21 февраля горело неэксплуатируемое здание. Предположительная причина возгорания – поджог, так как строение было обесточено.

Как сообщает Телеинформ со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области, о пожаре в цехе №505 высотой 18 метров спасателям сообщили в 01:27, полностью его ликвидировали в 01:40. От МЧС России работали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Пострадавших нет. В помещении, где возникло возгорание, на площади 60 кв. м закоптились стены и потолок. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

С начала 2019 года в неэксплуатируемых строениях предприятия зафиксировано уже семь пожаров, из них шесть – в феврале. Все они связаны с ведением незаконной деятельности на территории промплощадки и нелегальным проникновением неизвестных на частную территорию, заявил ранее начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

В связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на промплощадке «Усольехимпрома», связанной с выбросом химически опасных веществ в окружающую среду и повреждением систем водоснабжения и электроснабжения города, в Иркутской области введен режим повышенной готовности, а в Усолье-Сибирском – режим чрезвычайной ситуации.