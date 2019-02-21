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В январе 2019 года средняя премия по ОСАГО вновь снизилась, средняя выплата выросла на 5%

21 февраля 2019

В январе 2019 года средняя премия по ОСАГО для всех транспортных средств снизилась по сравнению с январем прошлого года на 2,3% и составила 5 688 рублей. При этом средняя выплата показала рост, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 5,2% - до 65 460 рублей. Это следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА) за январь 2019 года.

Количество проданных полисов ОСАГО в январе 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составило 2,4 млн штук. Общая сумма начисленных премий выросла на 3,6% - до 13,8 млрд рублей.

Количество заявленных убытков в январе 2019 года выросло по сравнению с январем прошлого года на 17,6% и составило 211 тысяч штук, урегулированных - на 8%, до 168,8 тысяч штук. При этом сумма выплат составила 11,0 млрд рублей, что на 13,7% больше, чем годом ранее.

“Рост средней выплаты, а также увеличение количества заявленных и урегулированных убытков произошел после длительного их снижения. Мы полагаем, что рост средней выплаты связан, в, первую очередь, с применением актуализированных справочников средних стоимостей запчастей. Что же касается увеличения количества заявленных и урегулированных убытков, то РСА внимательно следит за этим трендом. Не исключено, что он вызван усилением работы недобросовестных посредников в регионах,” - полагает президент РСА Игорь Юргенс.

Средняя премия в январе 2019 года снизилась по сравнению с январем прошлого года не только в целом по ОСАГО для всех транспортных средств, но и для легковых автомобилей физлиц - на 1,84% по сравнению с январем 2018 года, с 5 669 до 5 564 рублей. Об этом свидетельствуют данные АИС РСА.

В снижении размера средней премии по ОСАГО значимую роль сыграло увеличение конкуренции между страховщиками, полагает Игорь Юргенс. Она стала усиливаться после того, как 9 января 2019 года вступило в силу указание Банка России о расширении на 20% вверх и вниз тарифного коридора для обязательной “автогражданки”. “Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше и станет еще заметнее для автолюбителей после того, как реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО будет полностью завершена”, - сказал Игорь Юргенс.


/ СИА /
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