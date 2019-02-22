Средний размер лимитов по кредитным картам в Иркутской области превысил 55 тыс. рублей

В 4 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 51,3 тыс. руб., увеличившись на 6,9% по сравнению со 2 кварталом 2018 года (48,0 тыс. руб.). До середины прошлого года средний размер лимитов по картам около года снижался (наивысшего значения достигал в 3 квартале 2017 года – 54,7 тыс. руб.). При этом последний раз средний размер лимитов по картам превышал уровень 50 тыс. руб. в 1 квартале 2018 года (51,5 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 4 квартале 2018 года самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (89,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,4 тыс. руб.), Хабаровском крае (65,9 тыс. руб.), Московской области (65,8 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (64,5 тыс. руб.).

В Иркутской области средний размер лимит по кредитным картам составил 55,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению со 2 кварталом на 17%.

«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, во втором полугодии прошлого года наметился рост данного показателя, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам».

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2018 г., в руб.