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Средний размер лимитов по кредитным картам в Иркутской области превысил 55 тыс. рублей

22 февраля 2019

В 4 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 51,3 тыс. руб., увеличившись на 6,9% по сравнению со 2 кварталом 2018 года (48,0 тыс. руб.). До середины прошлого года средний размер лимитов по картам около года снижался (наивысшего значения достигал в 3 квартале 2017 года – 54,7 тыс. руб.). При этом последний раз средний размер лимитов по картам превышал уровень 50 тыс. руб. в 1 квартале 2018 года (51,5 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 4 квартале 2018 года самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (89,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,4 тыс. руб.), Хабаровском крае (65,9 тыс. руб.), Московской области (65,8 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (64,5 тыс. руб.).

В Иркутской области средний размер лимит по кредитным картам составил 55,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению со 2 кварталом на 17%.

«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, во  втором полугодии прошлого года наметился рост данного показателя, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, это объясняется  тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам».

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2018 г., в руб.

 

По регионам

2 квартал 2018, руб.

4 квартал 2018, руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

94 980

89 905

-5,3%

2

г. Санкт-Петербург

69 794

72 364

3,7%

3

Хабаровский край

57 083

65 919

15,5%

4

Московская область

65 004

65 834

1,3%

5

Ханты-Мансийский АО - Югра

60 275

64 516

7,0%

6

Приморский край

58 187

61 376

5,5%

7

Красноярский край

51 429

56 492

9,8%

8

Иркутская область

47 626

55 728

17,0%

9

Ленинградская область

51 575

53 363

3,5%

10

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

49 757

52 879

6,3%

11

Свердловская область

48 542

50 839

4,7%

12

Новосибирская область

45 230

49 045

8,4%

13

Челябинская область

42 898

48 015

11,9%

14

Краснодарский край

43 402

47 556

9,6%

15

Ростовская область

41 841

47 424

13,3%

16

Тульская область

42 268

46 358

9,7%

17

Республика Татарстан

40 678

46 132

13,4%

18

Удмуртская Республика

40 486

45 816

13,2%

19

Пермский край

42 886

45 419

5,9%

20

Самарская область

40 034

44 880

12,1%

21

Омская область

38 782

43 614

12,5%

22

Нижегородская область

41 753

43 371

3,9%

23

Ставропольский край

38 415

43 146

12,3%

24

Воронежская область

38 130

43 065

12,9%

25

Республика Башкортостан

39 855

42 616

6,9%

26

Волгоградская область

37 722

42 485

12,6%

27

Кемеровская область

37 778

42 301

12,0%

28

Саратовская область

37 158

39 935

7,5%

29

Оренбургская область

35 125

39 794

13,3%

30

Алтайский край

34 487

38 831

12,6%

 

 


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