12 млрд на демографию и дороги. Правительство Иркутской области рассказало, сколько потратит на реализацию нацпроектов в 2019 году

Правительство Иркутской области приняло активное участие в 12-ти национальных проектах, состоящих из 67 федеральных проектов. Как сообщили в министерстве экономического развития региона, в Иркутской области были разработаны региональные составляющие в отношении 51 федерального проекта.

Только в 2019 году на реализацию региональных проектов будет направлено порядка 27 млрд рублей. Из федерального бюджета планируется к поступлению около 14 млрд рублей. В региональном бюджете уже предусмотрена необходимая сумма на софинасирование в размере 13,1 млрд рублей.

В частности, денежные средства будут направлены на реализацию следующих национальных проектов:

– 5,1 млрд рублей – по направлению «Демография»;

– 2,4 млрд рублей – по направлению «Здравоохранение»;

– 4,3 млрд рублей – по направлению «Образование»;

– 4,1 млрд рублей – по направлению «Жилье и городская среда»;

– 3,8 млрд рублей – по направлению «Экология»;

– 7 млрд рублей – по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В целом, паспортами региональных проектов уже определен общий планируемый объем финансирования, который в 2019-2021 годах составит почти 85 млрд рублей. В том числе 41 млрд рублей планируется к поступлению из федерального бюджета, 43,8 млрд рублей запланирован в региональном бюджете, 3 млрд рублей – в местных. Ожидается привлечение внебюджетных источников на 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.