Новости

12 млрд на демографию и дороги. Правительство Иркутской области рассказало, сколько потратит на реализацию нацпроектов в 2019 году

21 февраля 2019

Правительство Иркутской области приняло активное участие в 12-ти национальных проектах, состоящих из 67 федеральных проектов. Как сообщили в министерстве экономического развития региона, в Иркутской области были разработаны региональные составляющие в отношении 51 федерального проекта.

Только в 2019 году на реализацию региональных проектов будет направлено порядка 27 млрд рублей. Из федерального бюджета планируется к поступлению около 14 млрд рублей. В региональном бюджете уже предусмотрена необходимая сумма на софинасирование в размере 13,1 млрд рублей.

В частности, денежные средства будут направлены на реализацию следующих национальных проектов:

– 5,1 млрд рублей – по направлению «Демография»;

– 2,4 млрд рублей – по направлению «Здравоохранение»;

– 4,3 млрд рублей – по направлению «Образование»;

– 4,1 млрд рублей – по направлению «Жилье и городская среда»;

– 3,8 млрд рублей – по направлению «Экология»;

– 7 млрд рублей – по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В целом, паспортами региональных проектов уже определен общий планируемый объем финансирования, который в 2019-2021 годах составит почти 85 млрд рублей. В том числе 41 млрд рублей планируется к поступлению из федерального бюджета, 43,8 млрд рублей запланирован в региональном бюджете, 3 млрд рублей – в местных. Ожидается привлечение внебюджетных источников на 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании