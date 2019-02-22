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В 2018 году в регионах России ввод 40% складов был перенесен

22 февраля 2019

Общий объем предложения качественных складских площадей по итогам 2018 года в России составил 24,9 млн кв. м, из которых 57% или 14,2 млн кв. м расположены в Московском регионе, 13% или 3,3 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 30% или 7,4 млн кв. м – в регионах России. При этом в эксплуатации было введено на 21% меньше складских площадей, чем в 2017 году, об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

В России по итогам 2018 года общий объем ввода качественных складских площадей составил 1,2 млн кв. м, из которых 65% или 805 тыс. кв. м введены в Московском регионе, 10% или 124 тыс. кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 235% или 302 тыс. кв. м в регионах России. Показатель ввода в регионах России по итогам 2018 года на 14% ниже показателя ввода по итогам 2017 года.

Наибольшая доля объектов, введенных в эксплуатацию в 2018 году в регионах России, была построена под заказ: 59% (или около 178 тыс. кв. м) – с привлечением генерального подрядчика на собственном земельном участке, 12% (или около 37 тыс. кв. м) – в формате built-to-suit. Доля спекулятивных проектов в регионах России в 2018 году составила 29% (или около 87 тыс. кв. м). Следует отметить, что ввод около 40% от общего объема запланированных к вводу в 2018 года объектов (в большинстве случаев спекулятивных), был перенесен на первую половину 2019 года.

Несмотря на то, что преобладающее большинство объектов в регионах России строится под заказ, спекулятивное строительство также ведется. Например, в Екатеринбурге в рамках складского комплекса «Ролси» идет спекулятивное строительство 3-ей очереди площадью около 50 тыс. кв. м с мультитемпературными камерами. В Новосибирске в складском комплексе «Сибирский» идет строительство блоков около 40 тыс. кв. м и около 20 тыс. кв. м, в Ростове-на-Дону и Краснодаре компания «Адва» ведет строительство новых очередей в рамках своих парков площадью около 30 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м соответственно.

Несмотря на наличие в регионах России спекулятивного девелопмента, наблюдается дефицит готовых свободных складов класса А. Доля вакантных площадей по итогам 2018 года находилась на уровне 4,4%. Как отмечает Сергей Кузичев, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank, найти готовый блок в складском комплексе класса А площадью от 10 тыс. кв. м в большинстве регионов России по-прежнему достаточно сложно.

Исторически, наибольшую долю в структуре спроса на качественную складскую недвижимость в регионах России формирует сегмент розничной торговли. По итогам 2018 года данный тренд сохранился – ритейлеры сформировали 50% от общего объёма региональных сделок, что в абсолютном выражении равно 111 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стало подписание договора на строительство собственного распределительного центра в Новосибирске розничной продуктовой сетью «Лента» площадью около 30 тыс. кв. м на территории «PNK Парка Толмачёво». Второе место в структуре спроса сформировал сегмент дистрибуторов, доля которых составила около 20% (или 44 тыс. кв. м). Крупнейшей сделкой в данном сегменте стало подписание дистрибьютором электрооборудования «ЭТМ» договора на строительство собственного торгово-складского комплекса в формате built-to-suit в Самаре площадью около 26 тыс. кв. м.

Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость в регионах России по итогам 2018 года составил 3 500 руб./кв. м/год triple net. Наиболее высокий уровень запрашиваемой ставки аренды был зафиксирован во Владивостоке – 4 800 руб./кв. м/год triple net. Данный уровень ставки объясняется дефицитом готовых качественных проектов. Также высокий уровень запрашиваемой ставки аренды наблюдался в Екатеринбурге – 3 800 руб./кв. м/год triple net, Новосибирске и Ростове-на-Дону – 3 700 руб./кв. м/год triple net, наиболее низкий уровень запрашиваемой ставки аренды на готовые склады класса А был зафиксирован в Уфе и Красноярске – 3 000 руб./кв. м/год.

Ключевые показатели рынка складской недвижимости регионов России*

Регион*

Предложение, тыс. кв. м

Доля вакантных площадей, %

Численность населения на 1 января 2018 г., тыс. человек*

Оборот розничной торговли в 2017 г. млрд руб.

Запрашиваемая ставка аренды, руб./ кв. м/год**

Екатеринбург

1 128

4,3%

4 325,27 

1 078,23

3 800

Новосибирск

1 060

2,9%

2 788,85

473,4

3 700

Самара

598

10,0%

3 193,51

613,6

3 200

Казань

517

1,5%

3 894,28

843,9

3 400

Ростов-на-Дону

475

4,2%

4 220,45

880,4

3 700

Нижний Новгород

400

0,9%

3 234,75

696,9

3 200

Воронеж

393

1,1%

2 333,77

516,6

3 200

Краснодар

385

0,2%

5 603,42

1 306,9

3 600

Челябинск

258

9,8%

3 493,04

492,4

3 600

Пермь

174

4,6%

2 623,12

502,3

3 400

Красноярск

157

5,1%

2 876,50

511,1

3 000

Владивосток

124

1,6%

1 913,04

375,0

4 800

Уфа

110

0,0%

4 063,29

841,1

3 000

* По субъектам РФ с объемом качественной складской недвижимости от 100 тыс. кв. м.
** Triple net –здесь и далее арендные ставки на стандартные склады класса А без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. Для мультитемпературных комплексов ставки аренды будет выше на 20-35% в зависимости от объема температурных зон и стоимости выбранного оборудования.
Источник: Росстат, Knight Frank Research 2019

Средний уровень операционных платежей находится в диапазоне 800–1 200 руб./кв. м/год.

Средняя запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на продажу от 10 000 кв. м по 2018 года находилась в диапазоне 35 000-40 000 руб./кв. м без учета НДС. Следует отметить, что стоимость строительства складского комплекса в регионах России превышает стоимость строительства складов в столичном регионе. Прежде всего это связано с увеличением затрат на транспортировку строительных материалов, необходимостью поиска квалифицированного персонала и т.д.


/ СИА /
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