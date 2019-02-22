В 2018 году в регионах России ввод 40% складов был перенесен

Общий объем предложения качественных складских площадей по итогам 2018 года в России составил 24,9 млн кв. м, из которых 57% или 14,2 млн кв. м расположены в Московском регионе, 13% или 3,3 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 30% или 7,4 млн кв. м – в регионах России. При этом в эксплуатации было введено на 21% меньше складских площадей, чем в 2017 году, об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

В России по итогам 2018 года общий объем ввода качественных складских площадей составил 1,2 млн кв. м, из которых 65% или 805 тыс. кв. м введены в Московском регионе, 10% или 124 тыс. кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 235% или 302 тыс. кв. м в регионах России. Показатель ввода в регионах России по итогам 2018 года на 14% ниже показателя ввода по итогам 2017 года.

Наибольшая доля объектов, введенных в эксплуатацию в 2018 году в регионах России, была построена под заказ: 59% (или около 178 тыс. кв. м) – с привлечением генерального подрядчика на собственном земельном участке, 12% (или около 37 тыс. кв. м) – в формате built-to-suit. Доля спекулятивных проектов в регионах России в 2018 году составила 29% (или около 87 тыс. кв. м). Следует отметить, что ввод около 40% от общего объема запланированных к вводу в 2018 года объектов (в большинстве случаев спекулятивных), был перенесен на первую половину 2019 года.

Несмотря на то, что преобладающее большинство объектов в регионах России строится под заказ, спекулятивное строительство также ведется. Например, в Екатеринбурге в рамках складского комплекса «Ролси» идет спекулятивное строительство 3-ей очереди площадью около 50 тыс. кв. м с мультитемпературными камерами. В Новосибирске в складском комплексе «Сибирский» идет строительство блоков около 40 тыс. кв. м и около 20 тыс. кв. м, в Ростове-на-Дону и Краснодаре компания «Адва» ведет строительство новых очередей в рамках своих парков площадью около 30 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м соответственно.

Несмотря на наличие в регионах России спекулятивного девелопмента, наблюдается дефицит готовых свободных складов класса А. Доля вакантных площадей по итогам 2018 года находилась на уровне 4,4%. Как отмечает Сергей Кузичев, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank, найти готовый блок в складском комплексе класса А площадью от 10 тыс. кв. м в большинстве регионов России по-прежнему достаточно сложно.

Исторически, наибольшую долю в структуре спроса на качественную складскую недвижимость в регионах России формирует сегмент розничной торговли. По итогам 2018 года данный тренд сохранился – ритейлеры сформировали 50% от общего объёма региональных сделок, что в абсолютном выражении равно 111 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стало подписание договора на строительство собственного распределительного центра в Новосибирске розничной продуктовой сетью «Лента» площадью около 30 тыс. кв. м на территории «PNK Парка Толмачёво». Второе место в структуре спроса сформировал сегмент дистрибуторов, доля которых составила около 20% (или 44 тыс. кв. м). Крупнейшей сделкой в данном сегменте стало подписание дистрибьютором электрооборудования «ЭТМ» договора на строительство собственного торгово-складского комплекса в формате built-to-suit в Самаре площадью около 26 тыс. кв. м.

Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость в регионах России по итогам 2018 года составил 3 500 руб./кв. м/год triple net. Наиболее высокий уровень запрашиваемой ставки аренды был зафиксирован во Владивостоке – 4 800 руб./кв. м/год triple net. Данный уровень ставки объясняется дефицитом готовых качественных проектов. Также высокий уровень запрашиваемой ставки аренды наблюдался в Екатеринбурге – 3 800 руб./кв. м/год triple net, Новосибирске и Ростове-на-Дону – 3 700 руб./кв. м/год triple net, наиболее низкий уровень запрашиваемой ставки аренды на готовые склады класса А был зафиксирован в Уфе и Красноярске – 3 000 руб./кв. м/год.

Ключевые показатели рынка складской недвижимости регионов России*

Регион* Предложение, тыс. кв. м Доля вакантных площадей, % Численность населения на 1 января 2018 г., тыс. человек* Оборот розничной торговли в 2017 г. млрд руб. Запрашиваемая ставка аренды, руб./ кв. м/год** Екатеринбург 1 128 4,3% 4 325,27 1 078,23 3 800 Новосибирск 1 060 2,9% 2 788,85 473,4 3 700 Самара 598 10,0% 3 193,51 613,6 3 200 Казань 517 1,5% 3 894,28 843,9 3 400 Ростов-на-Дону 475 4,2% 4 220,45 880,4 3 700 Нижний Новгород 400 0,9% 3 234,75 696,9 3 200 Воронеж 393 1,1% 2 333,77 516,6 3 200 Краснодар 385 0,2% 5 603,42 1 306,9 3 600 Челябинск 258 9,8% 3 493,04 492,4 3 600 Пермь 174 4,6% 2 623,12 502,3 3 400 Красноярск 157 5,1% 2 876,50 511,1 3 000 Владивосток 124 1,6% 1 913,04 375,0 4 800 Уфа 110 0,0% 4 063,29 841,1 3 000

* По субъектам РФ с объемом качественной складской недвижимости от 100 тыс. кв. м.

** Triple net –здесь и далее арендные ставки на стандартные склады класса А без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. Для мультитемпературных комплексов ставки аренды будет выше на 20-35% в зависимости от объема температурных зон и стоимости выбранного оборудования.

Источник: Росстат, Knight Frank Research 2019

Средний уровень операционных платежей находится в диапазоне 800–1 200 руб./кв. м/год.

Средняя запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на продажу от 10 000 кв. м по 2018 года находилась в диапазоне 35 000-40 000 руб./кв. м без учета НДС. Следует отметить, что стоимость строительства складского комплекса в регионах России превышает стоимость строительства складов в столичном регионе. Прежде всего это связано с увеличением затрат на транспортировку строительных материалов, необходимостью поиска квалифицированного персонала и т.д.