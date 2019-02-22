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Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома микрорайона «Март»

22 февраля 2019

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал дома в жилом комплексе «Март» блок - секции № 1,2 который возводит ООО « Профитстрой».

Банк УРАЛСИБ предлагает различные ипотечные  программы для приобретения  квартир в этом   микрорайоне. Минимальная ставка  на приобретение строящегося жилья составляет 10,5%, первоначальный взнос- 15% от стоимости недвижимости.

Жилой комплекс «Март»  расположен в  Правобережном округе, располагает необходимой инфраструктурой для комфортного проживания.  Дворы оборудованы игровыми и  спортивными площадками,  зонами отдыха, площадками для выгула собак. Квартиры жилого комплекса предлагают формат планировок-трансформеров, который каждому дает возможность  решить, как  организовать пространство.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Иркутске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и  корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«BStandard&Poors и «BMoodys Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


/ СИА /
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