В Иркутске предприниматель осужден за дачу взятки сотруднику полиции

В Иркутске предприниматель, занимающийся розничной продажей алкоголя, осужден за дачу взятки сотруднику полиции. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 100 000 рублей. Решение было обжаловано, однако судом апелляционной инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года сотрудниками полиции при проверке законности деятельности одного из кафе было установлено, что его владелец не имеет права на розничную торговлю алкоголем. Спиртное было изъято, а в отношении нарушителя составлен протокол об административной ответственности. Пытаясь решить проблему, коммерсант назначил встречу с оперуполномоченным, во время которой передал ему денежные средства в размере 20 тысяч рублей, тем самым рассчитывая на возращение товара и дальнейшее покровительство, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.