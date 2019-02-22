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287 млрд рублей хранят жители Приангарья на банковских вкладах

22 февраля 2019

За последние два года объем средств, размещенных жителями Иркутской области во вкладах, увеличился на 52,5 млрд рублей.  К 1 января 2019 года сумма вкладов областных жителей достигла 287 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе иркутского отделения Сибирского ГУ Банка России.

По объемам привлеченных средств населения Иркутская область входит в первую тройку регионов Сибирского федерального округа. Так, в 2017 году иркутяне пополнили свои вклады на 26,1 миллиард рублей, в 2018 году – еще на 26,4 миллиарда рублей. 


/ СИА /
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