Новости

Рубль получил временную поддержку, но вряд ли это надолго

22 февраля 2019

Налоговый период в России вернул курс рубля на уровень 65,5 руб./$, хотя еще на прошлой неделе на фоне обсуждения нового законопроекта по санкциям, а также после ареста руководства фонда Baring Vostok, курс доходил до 66,7 руб./$. По мнению аналитиков Альфа-Банка, это укрепление выглядит временным – риски новых санкций остаются на горизонте, а экономический рост в январе, по оценкам Минэкономразвития, составил только 0,7% г/г.

Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на прошлой неделе, арест руководства инвестиционного фонда Baring Vostok также нанес удар по настроениям рынка. Налоговый период в России позволил курсу вернуться к уровню 65,5 руб./$, тем не менее, это укрепление выглядит временным, уверены аналитики. Во-первых, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7% г/г. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Р. Мюллера о России – хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США. В таких условиях аналитики Альфа-Банка оценивают потенциал укрепления курса как ограниченный.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании