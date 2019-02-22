Рубль получил временную поддержку, но вряд ли это надолго

Налоговый период в России вернул курс рубля на уровень 65,5 руб./$, хотя еще на прошлой неделе на фоне обсуждения нового законопроекта по санкциям, а также после ареста руководства фонда Baring Vostok, курс доходил до 66,7 руб./$. По мнению аналитиков Альфа-Банка, это укрепление выглядит временным – риски новых санкций остаются на горизонте, а экономический рост в январе, по оценкам Минэкономразвития, составил только 0,7% г/г.

Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на прошлой неделе, арест руководства инвестиционного фонда Baring Vostok также нанес удар по настроениям рынка. Налоговый период в России позволил курсу вернуться к уровню 65,5 руб./$, тем не менее, это укрепление выглядит временным, уверены аналитики. Во-первых, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7% г/г. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Р. Мюллера о России – хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США. В таких условиях аналитики Альфа-Банка оценивают потенциал укрепления курса как ограниченный.