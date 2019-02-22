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Как работает банк Авангард 23 и 24 февраля 2019 года

22 февраля 2019

Бнка Авангард опубликовал режим работы региональных офисов банка 23 и 24 февраля 2019 г.

Архангельск

№2210 «Центральный» (ул. Выучейского, д. 25)

23-24 февраля – не работает

 

№2213 «На ул. Тимме»

 

23- 24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

№2212 «На Нагорной»

№2214 «На Ленинградском»

 

 

23-24 февраля – не работают

 

Астрахань

№3610 «Центральный»

(ул. Красная Набережная, д.27, лит. А)

23, 24 февраля – не работает

 

№3611 «В ТРЦ Ярмарка на Вокзальной»

№3612 «В ТРЦ Alimpic»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

 

Барнаул

№2010 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 83)

23 - 24 февраля – не работает

№2011 «На Панфиловцев»

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

 

Белгород

№2510 «Центральный» (ул. Гостенская, д. 2а)

23, 24 февраля – не работает

 

№2511 «На Щорса»

23 -24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

 

Владивосток

№1110 «Центральный» (ул. Светланская, д. 69)

23 - 24 февраля – не работает

Волгоград

№1410 «Центральный» (ул.Рабоче-Крестьянская, д.8)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 09:30 до 20:30

перерыв с 15-00 до 15-40

№1420 (ул. Краснознаменская, д. 9)

 

23, 24 февраля – с 09:00 до 20:45

перерыв с 15-00 до 15-40

№1430 (пл. им. Дзержинского, д. 1-Б)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 09:15 до 20:45

перерыв с 15-00 до 15-40

№1440 (г. Волжский, ул. Александрова, д. 18-а)

23, 24 февраля – с 9-00 до 21-00

перерыв с 15-00 до 15-40

№ 1450 (пр. Героев Сталинграда, д. 40)

23, 24 февраля – не работает

№ 1460 ( г.Волжский на пр. Ленина, д. 97)

23, 24 февраля – не работает

№1413 «В ТРЦ ПАРК-ХАУС»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

№1412 «На Ленина»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

Воронеж

№0820 «Центральный» (ул. Ф. Энгельса, д. 18)

23, 24 февраля – не работает

№0811 «На Героев Сибиряков»

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№0814 «На Ленинском»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

№0816 «В СИТИ ПАРК ГРАД»

23-24 февраля – с 9-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30

23 февраля - проводятся только кассовые операции

 

№0817 «На Шишкова»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

Екатеринбург

№4910 «Центральный» (ул. М. Жукова, д. 6)

23, 24 февраля – не работает

 

№4911 «О’Кей на Бабушкина»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

 

Иваново

№0620 «Центральный» (ул. Парижской Коммуны, д. 16)

23, 24 февраля – не работает

№0613 «В ТЦ Тополь»

23-24 февраля – с 10-00 до 21-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

№0611 «На Лежневской»

23-24 февраля – не работает

Ижевск

№5410 «Центральный» (ул.М.горького, д.64)

23, 24 февраля – не работает

 

 

Иркутск

№4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20)

23, 24 февраля – не работает

Казань

№2410 «Центральный» (ул. Толстого, д. 41)

23-24 февраля – не работает

№2413 «На Проспекте Победы»

23-24 февраля – с 8-30 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

23 февраля – проводятся только кассовые операции

№2411 «На Московской»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

 

Калининград

№2110 «Центральный» (Московский пр., д. 42-44-46)

23,24 февраля – не работает

 

№2111 «На Театральной»

 

23-24 февраля – с 9-00 до 20-45,

перерыв: с 15-00 до 15-40

№2112 «В ТЦ «Гранд»

 

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№2113 «В ТЦ «Сити»

23-24 февраля – не работает

Киров

№2810 «Центральный» (ул. Орловская, д. 26-а)

23, 24 февраля – не работает

 

Кострома

№4710 «Центральный» (пр. Мира, д. 37-39/28)

23, 24 февраля – не работает

 

Краснодар

№3110 «Центральный» (ул. Карасунская/ ул. Коммунаров, д. 89/106)

23, 24 февраля – не работает

 

№3120 «На ул. Мачуги»

23, 24 февраля – с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-40

№4611 «В ТЦ МЕГА»

23-24 февраля – с 8-30 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

23 февраля – проводятся только кассовые операции

Красноярск

№3410 «Центральный» (пр. Мира, д. 10)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 10-00 до 19-00 проводятся только кассовые операции

Перерыв: 14-00 до 15-00

 

Курган

№0310 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 17/1)

23, 24 февраля – не работает

Курск

№1920 «Центральный» (ул. Ватутина, д. 23)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 09-30 до 21-00

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№1914 «На Проспекте Дружбы»

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

Липецк

№5210 «Центральный» (ул. Октябрьская, д.24)

23, 24 февраля – не работает

 

Магадан

№1010 «Центральный» (ул. Пролетарская, д. 17)

23-24 февраля – не работает

Магнитогорск

№3810 «Центральный» (пр. Ленина, д.88)

23, 24 февраля – не работает

 

Набережные Челны

№5010 «Центральный» (пр. Вахитова, д. 20Б)

23, 24 февраля – не работает

 

Нижний Новгород

№4210 «Центральный» (ул. Ульянова, д.26/11)

23, 24 февраля – не работает

№4220 «На Проспекте Ленина» (пр. Ленина, д.113)

23, 24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-40

№4211 «В ТЦ МЕГА»

23-24 февраля – с 8-30 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

 

№4213 «На Коминтерна»

23-24 февраля– не работает

Нижний Тагил

№4410 «Центральный» (пр. Ленина, д.21б)

23, 24 февраля – не работает

Новокузнецк

№5310 «Центральный» (ул. Кирова, д. 52А)

23,24 февраля – не работает

Новосибирск

№2910 «Центральный» (ул. 1905 года, д. 18)

23-24 февраля – не работает

 

№2920 «АШАН на Ватутина» (ул. Ватутина, д. 107)

23-24 февраля – с 08-30 до 22-00

перерыв с 14-00 до 15-00

№2912 «На пл. им. Карла Маркса»

23-24 февраля – с 10-00 до 21-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

№2913 «На Никитина»

 

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№ 2915 «На Ленина»

( г.Бердск, ул.Ленина,д.6/1)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 09-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

Омск

№1810 «Центральный» (Пр. Маркса, д. 12)

23 - 24 февраля – не работает

№1813 «О`КЕЙ на Энтузиастов»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

Орел

№0910 «Центральный» (ул. Покровская, д. 11)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 10-00 до 16-30

перерыв с 12-30 до 13-00

№0930 «На Воскресенском»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 10-00 до 16-30

перерыв с 12-30 до 13-00

№0911 «На Октябрьской»

23-24 февраля – с 10-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

№0913 «Наугорское ш., д.76»

 

23-24 февраля – не работает

 

Оренбург

№0410 «Центральный» (ул. Володарского, 20)

23, 24 февраля – не работает

№0414 «На Новой»

 

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№ 0415 «На Гагарина»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№0413 «Шарлыкское ш., д.1/2»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 10-00 до 21-45

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

Пенза

№4110 «Центральный» (ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34)

23, 24 февраля – не работает

Пермь

№3310 «Центральный» (ул. Ленина, д. 92)

23, 24 февраля – не работает

 

Ростов-на-Дону

№1510 «Центральный» (пр. Шолохова, д. 44)

23, 24 февраля – не работает

 

№1520 (пос. Верхнетемерницкий,
ул. Обсерваторная, д. 13)

23-24 февраля – с 09-00 до 22-00

перерыв с 14-00 до 15-00

№1513 «На Малиновского»

 

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-40

Рязань

№2320 «Центральный» (ул. Есенина, д. 38)

23, 24 февраля – не работает

№2323 «На Московском»

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№2321 «На Соборной»

 

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40

 

Самара

№5110 «Центральный» (ул. Чкалова, д. 44)

23, 24 февраля – не работает

Саратов

№3210 «Центральный» (ул. им. Радищева А.Н., д. 15а)

23, 24 февраля – не работает

 

№3212 «В ТЦ Оранжевый»

 

23 февраля – не работает

24 февраля – с 10-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

 

Ставрополь

№1710 «Центральный» (ул. Ленина, д. 111)

23 февраля – не работает

24 февраля – с 09-00 до 15-00

 

 

Сургут

№3010 «Центральный» (пр. Ленина, д. 26)

23, 24 февраля – не работает

Тамбов

№2610 «Центральный» (ул. Советская, д. 71)

23, 24 февраля – не работает

№2611 «На Энтузиастов»

 

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

 

Тверь

№0710 «Центральный» (Свободный пер., д. 9)

23, 24 февраля – не работает

№0711 «Детский Мир»

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 14-00 до 14-40

№0712 «На Можайского»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

 

Тольятти

Офис «Тольяттинский» (ул. Фрунзе, д. 8, БЦ «PLAZA»)

23 - 24 февраля – не работает

№1231 «На Борковской»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

 

№1236 «В ТРК Парк Хаус»

23-24 февраля – с 10-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

№1232 «На ул. Победы»

№1233 «В ТЦ Капитал»

 

 

23 февраля – не работают

24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№1235 «Лента на Громовой»

 

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

 

Томск

№2710 «Центральный» (Лесной пер., д. 8)

23,24 февраля – не работает

 

№2712 «СМАЙЛcity на Учебной»

23-24 февраля – с 10-00 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№2711 «На Красноармейской»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

 

Тула

№4310 «Центральный» (ул. Советская, д. 59)

23, 24 февраля – не работает,

 

№4311 «На Металлургов»

 

23-24 февраля – с 9-30 до 21-15,

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

Тюмень

№4510 «Центральный» (ул. Урицкого, д. 36)

23, 24 февраля – не работает

 

№4512 «Ашан на Менделеева»

23-24 февраля – с 09-00 до 22-00,

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

Улан-Удэ

№3910 «Центральный» (ул. Смолина, д.54б)

23, 24 февраля – не работает

Уфа

№3510 «Центральный» (ул. Мустая Карима, д. 41)

23, 24 февраля – не работает

 

Хабаровск

№3710 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 65)

23, 24 февраля – не работает

Челябинск

№5510 «Центральный» (пр. Ленина, д.30)

23, 24 февраля – не работает

 

Чебоксары

№1610 «Центральный» (ул. Гагарина, д. 55)

23, 24 февраля – не работает

 

№1620 г. Новочебоксарск, «На Советской»

23 февраля – не работает

24 февраля – с 09:00 до 20:00

перерыв с 15-00 до 15-40

№1611 «На Калинина»

 

23-24 февраля – с 10-00 до 19-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

№1616 «На Тракторостроителей»

23-24 февраля – с 9-00 до 19-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

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проводятся только кассовые операции

№1612 «На Ленинградской»

№1613 «На Московском»

№1617 «На проспекте М.Горького»

 

23-24 февраля– не работают

 

Ярославль

№4010 «Центральный» (пр. Октября, д. 17б)

23, 24 февраля – не работает

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