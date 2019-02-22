Новости

Сбербанк и DHL Express учредили совместную премию «Экспортеры. Новый уровень»

22 февраля 2019

Сбербанк и DHL Express учредили совместную премию «Экспортеры. Новый уровень», направленную на выявление и поддержку лучших российских практик в сфере экспортной деятельности.

Премия будет вручаться в трех номинациях: «Экспортный пример», «Экспортер-новатор года» и специальной номинации DHL Express «Экспортер года в сфере e-commerce». Критериями отбора являются динамика роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегия продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, а также использование онлайн-каналов в экспортных продажах.

К участию в конкурсе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, юридические лица и индивидуальные предприниматели, активно экспортирующие свою продукцию. Прием заявок осуществляется до 25 февраля на сайте www.sberved.ru в разделе «Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ».

Наталья Голудина, директор дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнёрства» Сбербанка:

«Поддержка российских экспортеров и увеличение объемов несырьевого экспорта является приоритетной задачей не только для Сбербанка, но и для России в целом. Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ — отличная возможность для предпринимателей заявить о себе, поделиться историей успеха и знаниями с будущими экспортерами, а также стать непосредственным участником формирования российской экспортной среды».

Анна Клинскова, вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России:

«Бурное развитие глобального рынка электронной коммерции открывает большие возможности для российских предпринимателей. Сегодня все больше покупателей предпочитают делать покупки онлайн, а интернет стирает границы между странами. При этом осуществлять трансграничную торговлю не так сложно, как это может показаться. Наш опыт и взаимодействие со многими международными и российскими компаниями показывает, что включение в глобальную электронную коммерцию обеспечивает бизнесу значительный рост. Мы будем рады поддержать проекты и компании, ориентированные на развитие экспорта».

Подведение итогов и награждение лауреатов премии «Экспортеры. Новый уровень» состоится на III ежегодной конференции «ВЭД. Новый уровень. Экспорт», которая пройдет 28 февраля в Москве. Цель конференции — объединить участников внешнеэкономической деятельности, чтобы вместе решать задачи выхода российских компаний на зарубежные рынки. Эксперты и предприниматели поделятся своим опытом и успешными бизнес-кейсами, расскажут, как выходить на международный уровень и продвигать свой бизнес за рубежом, какой должна быть система поддержки российских компаний за границей и каким образом финансировать внешнеэкономическую деятельность.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании