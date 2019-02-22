Сбербанк и DHL Express учредили совместную премию «Экспортеры. Новый уровень»

Сбербанк и DHL Express учредили совместную премию «Экспортеры. Новый уровень», направленную на выявление и поддержку лучших российских практик в сфере экспортной деятельности.

Премия будет вручаться в трех номинациях: «Экспортный пример», «Экспортер-новатор года» и специальной номинации DHL Express «Экспортер года в сфере e-commerce». Критериями отбора являются динамика роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегия продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, а также использование онлайн-каналов в экспортных продажах.

К участию в конкурсе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, юридические лица и индивидуальные предприниматели, активно экспортирующие свою продукцию. Прием заявок осуществляется до 25 февраля на сайте www.sberved.ru в разделе «Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ».

Наталья Голудина, директор дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнёрства» Сбербанка:

«Поддержка российских экспортеров и увеличение объемов несырьевого экспорта является приоритетной задачей не только для Сбербанка, но и для России в целом. Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ — отличная возможность для предпринимателей заявить о себе, поделиться историей успеха и знаниями с будущими экспортерами, а также стать непосредственным участником формирования российской экспортной среды».

Анна Клинскова, вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России:

«Бурное развитие глобального рынка электронной коммерции открывает большие возможности для российских предпринимателей. Сегодня все больше покупателей предпочитают делать покупки онлайн, а интернет стирает границы между странами. При этом осуществлять трансграничную торговлю не так сложно, как это может показаться. Наш опыт и взаимодействие со многими международными и российскими компаниями показывает, что включение в глобальную электронную коммерцию обеспечивает бизнесу значительный рост. Мы будем рады поддержать проекты и компании, ориентированные на развитие экспорта».

Подведение итогов и награждение лауреатов премии «Экспортеры. Новый уровень» состоится на III ежегодной конференции «ВЭД. Новый уровень. Экспорт», которая пройдет 28 февраля в Москве. Цель конференции — объединить участников внешнеэкономической деятельности, чтобы вместе решать задачи выхода российских компаний на зарубежные рынки. Эксперты и предприниматели поделятся своим опытом и успешными бизнес-кейсами, расскажут, как выходить на международный уровень и продвигать свой бизнес за рубежом, какой должна быть система поддержки российских компаний за границей и каким образом финансировать внешнеэкономическую деятельность.