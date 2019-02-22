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Альфа-Банк — лидер по темпам роста кредитования малого и среднего бизнеса среди крупных банков

22 февраля 2019

По итогам 2018 года Альфа-Банк нарастил объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в два раза — более чем до 90 млрд рублей. За год банк поднялся с 7-го на 4-е место среди крупнейших банков-кредиторов сегмента МСБ, по данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА»*.

По темпам прироста кредитования малого и среднего бизнеса Альфа-Банк стал абсолютным лидером среди крупных российских банков-участников рэнкинга (+101%). В целом банковский сектор по итогам прошлого года нарастил объем выданных кредитов МСБ на 11% — до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к докризисному уровню (6,9 трлн рублей за 2014 год), следует из исследования «Эксперт РА».

«У нас амбициозные задачи по росту объемов бизнеса, наращиванию клиентской базы и завоеванию доли рынка. Такой результат по кредитованию малого бизнеса достигнут за счет запуска „кредитной фабрики“ — технологичного процесса, в котором кредитование компаний и предпринимателей переходит в онлайн, в котором используются инновационные скоринговые модели, позволяющие наращивать выдачу кредитов при тщательном контроле рисков. Линейка кредитных продуктов разработана с учетом потребностей разных категорий клиентов МСБ и специфики их бизнеса, что также стимулирует спрос клиентов. Все это позволило нам удвоить выдачу, этому способствовало и оживление в сегменте малого и среднего бизнеса. В 2019 году мы продолжаем совершенствовать кредитный процесс: сокращаем срок выдачи, увеличиваем кредитные лимиты», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

*- согласно методике «Эксперт РА», использованной для рэнкинга, к малому бизнесу относятся ИП и юрлица с годовой выручкой до 800 млн рублей, к среднему бизнесу — юрлица с выручкой 800-2 000 млн рублей.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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