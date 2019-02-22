ВТБ финансирует первый проект ГК «РосСтройИнвест» в Москве

ВТБ открыл кредитную линию группе компаний «РосСтройИнвест» на общую сумму 2 млрд рублей сроком на три года. Заемные средства предоставляются в рамках проектного финансирования строительства жилого комплекса «11» в Москве.

Жилой комплекс со всей сопутствующей инфраструктурой будет возведен в центре столицы. Его сдача запланирована на первый квартал 2020 года. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей.

«ВТБ уже много лет сотрудничает с группой компаний „РосСтройИнвест“. Мы принимали участие в реализации ее крупных проектов в Санкт-Петербурге и сейчас готовы поддержать строительство первого объекта в Москве. Банковское сопровождение будет осуществляться в рамках новых требований законодательства с использованием расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Это позволит обеспечить финансовую безопасность для потенциальных покупателей квартир», — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«Благодаря сотрудничеству с ВТБ жители Санкт-Петербурга много лет получают достойное и комфортное жилье в срок. Сейчас, когда мы вышли на рынок Москвы, финансовая поддержка банка вселяет уверенность, что наш новый премиальный проект ЖК „11“ будет реализован в установленные сроки и с высоким качеством», — подчеркнул председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин.

Ранее ВТБ предоставлял ГК «РосСтройИнвест» кредитные средства для строительства ЖК комфорт-класса в Санкт-Петербурге «Петр Великий и Екатерина Великая» и «Золотые купола».

Справка

ГК «РосСтройИнвест» работает на строительном рынке с 2002 года. Основные направления деятельности: строительство, девелопмент, проектирование и архитектура. За 17 лет работы застройщик сдал в эксплуатацию более 30 объектов общей площадью более 1,5 млн кв. м − жилые комплексы, больницы, детские сады, школы, административные здания, торговые центры и фонтанные комплексы.