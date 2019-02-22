Банк «Открытие» ожидает выплаты дивидендов от «Росгосстраха»

Банк «Открытие» может получить дивиденды от дочерней страховой компании «Росгосстрах» по итогам работы компании в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщил финансовый директор страховщика Максим Шепелев.

«Накопленный запас финансовой прочности позволяет нам говорить о выплате дивидендов акционеру по итогам 2018 года. Комфортный для компании уровень дивидендов может составлять порядка 25% чистого финансового результата. Но более точный их размер будет определятся по итогам аудита отчетности за 2018 год», – рассказал финансовый директор «Росгосстраха» Максим Шепелев.

Напомним, «Росгосстрах» впервые за последние три года завершил год с прибылью, которая по предварительным неаудированным данным составила 6,2 млрд руб. «Капитал компании достиг по итогам года 45 млрд руб. — это более чем в два с половиной раза превышает минимально необходимые регуляторные требования. В 2018 году все линии бизнеса, включая ОСАГО, стали прибыльными для компании», – отметил на пресс-конференции генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

Николаус Фрай подчеркнул, что «Росгосстрах» является стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие». Во многом такая синергия привела к десятикратному росту продаж в банкостраховании (до 2,1 млрд руб.).