Новости

Россияне считают, что врачами и учителями должно работать больше мужчин

22 февраля 2019

По мнению россиян, нехватка специалистов-мужчин наиболее остро ощущается в образовании, медицине и кадровой сфере. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны. 

По данным Росстата меньше всего работников-мужчин занято в организациях сфер образования, здравоохранения и общепита. Мы попросили россиян оценить, какие традиционно женские сферы деятельности нуждаются в притоке специалистов мужского пола. Образование оказалось на первом месте: практически каждый третий респондент (32%) считает, что мужчин-учителей и мужчин-воспитателей должно быть больше. На втором месте – медицина: 22% опрошенных не хватает мужчин-врачей. 14% хотели бы видеть больше мужчин в кадровой сфере. По мнению 13% опрошенных, должно быть больше мужчин в гостиничном и ресторанном бизнесе. Необходимо привлекать мужчин в сферу услуг и туристическую отрасль (по 12% респондентов). Финансы и торговля также нуждаются в специалистах-мужчинах (по 11% опрошенных). Каждый десятый уверен, что мужчин недостает среди специалистов культурной сферы. По 9% респондентов считают, что мужчин должно быть больше среди PR-менеджеров и секретарей. Каждый пятый опрошенный уверен, что мужчин достаточно во всех сферах деятельности. 

Интересно, что сами мужчины, определяя сферы, где недостает специалистов сильного пола, чаще женщин называли дизайн (10 и 5% соответственно), кадровую сферу (17 и 12%) и туризм (14 и 10%). 

Молодежь до 24 лет чаще считает, что нужно обеспечить приток мужчин-специалистов в финансы, искусство и дизайн (14, 13 и 11%). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о нехватке мужчин в образовании, медицине и сфере услуг (38, 26 и 17% соответственно). 

Опрошенные с доходом менее 25000 рублей реже всех говорили о нехватке специалистов-мужчин в сфере образования (27%), а вот о том, что мужчин мало в туризме и финансах – чаще всего (по 15%). 

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 318
Время проведения: 18 – 20 февраля 2019 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов 
Вопрос: «По данным Росстата меньше всего работников-мужчин занято в организациях сфер образования, здравоохранения и общепита. На ваш взгляд, в каких сферах деятельности, где мужчины составляют меньшинство, нужно больше специалистов-мужчин?» (у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании