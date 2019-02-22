Новости

Банк «Открытие» меняет линейку накопительных счетов

22 февраля 2019

Банк «Открытие» запустил новый счет «Накопительный» с дифференцированной процентной ставкой. Размер ставки зависит от срока размещения денежных средств на счете и с 1 марта максимально составит 9% - это лучшее предложение на российском рынке среди крупнейших банков (более подробная информация, а также текущий размер ставок указаны в условиях по продукту на сайте банка).

Главным преимуществом накопительного счета является свобода управления своими сбережениями - возможность пополнения и частичного снятия наличных со счета без ограничений.

Проценты по счету «Накопительный» начисляются на каждое поступление денежных средств и только за каждый полный календарный месяц нахождения суммы на счете. Выплата процентов производится ежемесячно на счёт клиента, открытый в рамках продукта «Накопительный».

Кроме того, с 1 марта банк «Открытие» также повысит ставку по счету «Моя Копилка» - до 7% в рублях. Ставки в долларах и евро останутся без изменений.

«Мы рады предложить нашим клиентам новый продукт, который, уверен, будет пользоваться спросом у наших клиентов. Накопительные счета становятся все более популярны на рынке банковской розницы, обеспечивая идеальное соотношение высокой доходности и свободы управления своими сбережениями», - отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании