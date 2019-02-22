Банк «Открытие» меняет линейку накопительных счетов

Банк «Открытие» запустил новый счет «Накопительный» с дифференцированной процентной ставкой. Размер ставки зависит от срока размещения денежных средств на счете и с 1 марта максимально составит 9% - это лучшее предложение на российском рынке среди крупнейших банков (более подробная информация, а также текущий размер ставок указаны в условиях по продукту на сайте банка).

Главным преимуществом накопительного счета является свобода управления своими сбережениями - возможность пополнения и частичного снятия наличных со счета без ограничений.

Проценты по счету «Накопительный» начисляются на каждое поступление денежных средств и только за каждый полный календарный месяц нахождения суммы на счете. Выплата процентов производится ежемесячно на счёт клиента, открытый в рамках продукта «Накопительный».

Кроме того, с 1 марта банк «Открытие» также повысит ставку по счету «Моя Копилка» - до 7% в рублях. Ставки в долларах и евро останутся без изменений.

«Мы рады предложить нашим клиентам новый продукт, который, уверен, будет пользоваться спросом у наших клиентов. Накопительные счета становятся все более популярны на рынке банковской розницы, обеспечивая идеальное соотношение высокой доходности и свободы управления своими сбережениями», - отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».