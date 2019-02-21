Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 года.
Срок вклада - 367 дней, ставка - 8% годовых, ежемесячная капитализация. Минимальная сумма вклада 5 млн. рублей, возможно пополнение в течение 180 дней на сумму от 1 млн. рублей. Пролонгация вклада не предусмотрена.
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Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 года21 февраля 2019
Вклад "Новогодний чулок VIP-2" доступен для открытия только 21 февраля 2019 года.
/ СИА /
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