Новости

Средняя зарплата в Иркутской области за год выросла на 10,5%

22 февраля 2019

На крупных и средних предприятиях Приангарья в 2018 году трудилось 570,8 тыс. человек (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера). Это на 1% больше, чем годом ранее, отмечает Иркутскстат. Рост занятости коснулся не всех муниципалитетов, из 42 городских округов и муниципальных районов в 15-ти численность работников снизилась на 0,4-5%, а в Жигаловском районе на 13%. 

В целом по организациям (без малого бизнеса) средняя начисленная зарплата, включая подоходный налог, составила 48 тысяч рублей в месяц, в номинальном выражении на 10,5% выше, чем в 2017 году. Высокий уровень оплаты труда обеспечивают крупные производства, в основном добывающие предприятия, где тяжелый труд оплачивается по достоинству. Этим обусловлены хорошие заработки жителей Бодайбинского района (80,3 тыс. руб. в месяц, в 1,7 раза больше уровня региона). Рубеж в 80 тысяч перешагнули и работники в Катангском районе. В Усть-Кутском районе получают в среднем на 40% больше, чем в целом по области, в Киренском и Усть-Илимском районе – на 26-30%, в Казачинско-Ленском – на 15% больше. При этом рост заработков на данных территориях относительно сдержанный. Свою благотворную роль играют северные надбавки к установленным окладам. 

Но не всем северянам одинаково везет. Кое-где на севере зарплата и с учетом надбавок лишь немногим превышает средний по региону показатель (в Братске – на 2%, Нижнеилимском районе – на 6%) или не достигает его (Братский район – 95%, Усть-Илимск и Мамско-Чуйский район – 99%). 

За 2018 год максимально (без учета инфляции – на 44%) выросли заработки в Чунском районе, в среднем до 40 тысяч. Теперь это составляет 84% к областному уровню (в 2017 г. – 64%). Во многих районах (в основном, с сельскохозяйственным уклоном экономики) даже после заметного роста (на 15-21%) зарплата на треть меньше средней по области. К ним относятся Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Усть-Удинский, Черемховский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский районы. То же самое можно сказать и о Свирске. В Эхирит-Булагатском районе зарплата была чуть выше, чем в других районах Усть-Ордынского Бурятского округа, – 33,7 тыс. рублей или 70% областного уровня.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании