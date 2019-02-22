Средняя зарплата в Иркутской области за год выросла на 10,5%

На крупных и средних предприятиях Приангарья в 2018 году трудилось 570,8 тыс. человек (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера). Это на 1% больше, чем годом ранее, отмечает Иркутскстат. Рост занятости коснулся не всех муниципалитетов, из 42 городских округов и муниципальных районов в 15-ти численность работников снизилась на 0,4-5%, а в Жигаловском районе на 13%.

В целом по организациям (без малого бизнеса) средняя начисленная зарплата, включая подоходный налог, составила 48 тысяч рублей в месяц, в номинальном выражении на 10,5% выше, чем в 2017 году. Высокий уровень оплаты труда обеспечивают крупные производства, в основном добывающие предприятия, где тяжелый труд оплачивается по достоинству. Этим обусловлены хорошие заработки жителей Бодайбинского района (80,3 тыс. руб. в месяц, в 1,7 раза больше уровня региона). Рубеж в 80 тысяч перешагнули и работники в Катангском районе. В Усть-Кутском районе получают в среднем на 40% больше, чем в целом по области, в Киренском и Усть-Илимском районе – на 26-30%, в Казачинско-Ленском – на 15% больше. При этом рост заработков на данных территориях относительно сдержанный. Свою благотворную роль играют северные надбавки к установленным окладам.

Но не всем северянам одинаково везет. Кое-где на севере зарплата и с учетом надбавок лишь немногим превышает средний по региону показатель (в Братске – на 2%, Нижнеилимском районе – на 6%) или не достигает его (Братский район – 95%, Усть-Илимск и Мамско-Чуйский район – 99%).

За 2018 год максимально (без учета инфляции – на 44%) выросли заработки в Чунском районе, в среднем до 40 тысяч. Теперь это составляет 84% к областному уровню (в 2017 г. – 64%). Во многих районах (в основном, с сельскохозяйственным уклоном экономики) даже после заметного роста (на 15-21%) зарплата на треть меньше средней по области. К ним относятся Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Усть-Удинский, Черемховский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский районы. То же самое можно сказать и о Свирске. В Эхирит-Булагатском районе зарплата была чуть выше, чем в других районах Усть-Ордынского Бурятского округа, – 33,7 тыс. рублей или 70% областного уровня.