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Во время мартовских праздников КБЖД запустит весенние туры

22 февраля 2019

В праздничные дни 9 и 10 марта 2019 года Байкальская пригородная пассажирская компания организовывает туристические туры по Кругобайкальской железной дороге. 

Путешествие мультимодально и включает в себя:

– проезд по железной дороге на комфортабельном рельсовом автобусе,
– переправу через озеро Байкал на пароме,
– автобусный трансфер Листвянка – Иркутск. 

По информации пресс-службы компании, в дороге пассажиров сопровождает гид с экскурсионной программой о строительстве уникального памятника архитектуры. 

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Байкальской ППК, по телефону 8 (3952) 64-07-61, а также в пригородной кассе № 2 вокзала Иркутск-Пассажирский. 


/ СИА /
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