Во время мартовских праздников КБЖД запустит весенние туры

В праздничные дни 9 и 10 марта 2019 года Байкальская пригородная пассажирская компания организовывает туристические туры по Кругобайкальской железной дороге.

Путешествие мультимодально и включает в себя:

– проезд по железной дороге на комфортабельном рельсовом автобусе,

– переправу через озеро Байкал на пароме,

– автобусный трансфер Листвянка – Иркутск.

По информации пресс-службы компании, в дороге пассажиров сопровождает гид с экскурсионной программой о строительстве уникального памятника архитектуры.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Байкальской ППК, по телефону 8 (3952) 64-07-61, а также в пригородной кассе № 2 вокзала Иркутск-Пассажирский.