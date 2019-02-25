Зарплатный реестр избавит от «зарплатного рабства»? Как бизнес оценивает инициативу банкиров

Не исключено, что зарплатные проекты в скором времени могут исчезнуть. В середине января три крупных частных банка – «Альфа-Банк», «Совкомбанк» и «Тинькофф банк» – разработали проект закона о консолидированном зарплатном реестре. Речь идет о реестре физлиц, получающих зарплату на банковскую карту, который будет храниться в ЦБ РФ и позволит каждому работнику на территории РФ самостоятельно выбирать банк, на карту которого работодатель будет перечислять ему зарплату.

Почему при отмененном несколько лет назад «зарплатном рабстве» в некоторых банках считают, что оно существует? Поможет ли зарплатный реестр сломить ситуацию с монополизмом госбанков? Портал SIA.RU спросил, что думают об инициативе представители иркутской бизнес-сферы.

Зачем нужен консолидированный зарплатный реестр

С 2014 года формально «зарплатное рабство» отменено, сотрудник может менять место хранения зарплаты, но на практике это не работает. Банк чаще всего выбирает работодатель. При этом рынок монополизирован — по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян. По мнению Альфа-Банка «особенно чувствительна ситуации в бюджетной сфере». В результате госбанки аккумулируют не только деньги населения, но и информацию об экономическом положении граждан, их финансовом поведении».

Мировый опыт внедрения зарплатных реестров уже есть, отмечают в Альфа-Банке. Например, в Великобритании такой сервис называется BACS. Почти 90 процентов сотрудников страны получают зарплату через сервис BACS, а его услугами пользуется 150 000 организаций. На сайте BACS говорится и о том, что благодаря сервису на рынок банковских услуг могут выходить и новые игроки. Этот же аргумент используют и сторонники внедрения зарплатного реестра в России.

В чем плюсы и минусы зарплатного реестра

Для работников нововведение станет однозначно позитивным, так как обеспечит им свободу выбора банка и удобство в получении зарплаты, а работодатель, в свою очередь, сможет сэкономить на расходах по зарплатному проекту, в том числе на штате бухгалтерии, уверены аналитики Альпари.

Однако есть и минусы у этого интересного проекта. Создание единого зарплатного реестра и исчезновение зарплатных проектов выгодно не всем банкам, многие из них лишатся определенной части своего дохода. Во-вторых, для борьбы с монополизмом этот закон, если будет принят, может оказаться бесполезным. Большинство населения в любом случае будет выбирать для получения зарплаты крупные банки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что проблема «зарплатного рабства» существует. И даже отметила, что у крупных предприятий должно быть хотя бы два-три зарплатных банка. В то же время, по мнению госпожи Набиуллиной, инициатива создания единого зарплатного реестра в РФ несет в себе риски получить зарплату с задержкой.

«Несколько банков выступили с инициативой создания сервиса единого зарплатного реестра. Этот сервис мог бы вести единый реестр счетов для перечисления зарплат, а работник уже без участия работодателя смог бы выбирать, в какой банк перечислять зарплату, — отметила она. — Теоретически, технически создание такого механизма возможно. Плюс этого решения — это, конечно, снятие формального ограничения по выбору банка…Недостатки — риски человека получить зарплату не вовремя тоже могут вырасти. Оператор должен будет сверить данные, и если один из участников цепочки — а она здесь удлиняется, появляется новый посредник — допустил ошибку в данных, то зарплата вовремя на счет не поступит».

Что думает бизнес?

Портал SIA.RU обратился к представителям иркутского бизнеса с просьбой прокомментировать новую инициативу, выделить плюсы и минусы и ответить на вопрос – а есть ли «зарплатное рабство»?

«Рабство есть. Крупные банки «обязывают» заключать договоры зарплатных проектов под предлогом оформления кредитных линий»

Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в городе Иркутске

Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в городе Иркутске:

– Думаю, что такое явление как «зарплатное рабство» есть, и оно, действительно, создает определенный дискомфорт для сотрудника организации. Зачастую крупные банки «обязывают» руководство компании заключать договоры зарплатных проектов под предлогом оформления кредитной линии и/или других кредитных продуктов или услуг для компании, и в этом случае руководство обязано пойти на уступки для получения определенных преференций от банка. Всегда ли эти условия нравятся или подходят для сотрудника компании? Я считаю, что ответ здесь однозначно отрицательный, но, в конечном счете, сотрудника никто не спрашивает. На моей памяти было очень мало примеров, где выбор банка для зарплатного проекта выносили на голосование среди работников.

К плюсам инициативы консолидированного зарплатного реестра можно отнести самостоятельный выбор сотрудником компании банка, который ему больше всего подходит по продуктам, услугам, платежной системе и другим параметрам. К минусам – безопасность личных сведений сотрудника в этой базе на предмет доступа к ним третьих лиц, дополнительные расходы работника в виде оплаты за обслуживание. Подробно не изучал эту инициативу, но, думаю, негативным фактором также может стать негласная установка от руководства компании, что, если сотрудник выбирает другую финансовую организацию, оплачивать услуги обслуживания счета ему придется самостоятельно.

«Предлагаемый реестр – не что иное, как борьба коммерческих и государственных банков за клиента»

Андрей Бабак, предприниматель, зампредседателя думы Дзержинского муниципального образования

Андрей Бабак, предприниматель, зампредседателя думы Дзержинского муниципального образования:

– Сейчас зарплатного проекта в моей компании нет. Я пользовался этим инструментом около 5-7 лет назад, но не ощутил преимуществ и потому решил от него отказаться. Вероятно, в тот момент на моё решение повлияли неопытность в этом вопросе и меньшее количество льгот от банков. В настоящее время зарплатные проекты имеют больше плюсов, чем минусов. К недостаткам можно отнести разве что мнимое принуждение работников сотрудничать с тем или иным банком. Из плюсов стоит выделить определённую лояльность банков к своим клиентам, которые пользуются зарплатным проектом, например, кредитные заявки участников проекта рассматриваются быстрее. Для работодателя положительным аспектом является минимальное количество операций в процессе начисления зарплат работникам.

Что касается «зарплатного рабства», то не думаю, что оно есть. Я никогда не слышал от работников, что их насильно заставляют сотрудничать с тем или иным банком. Сотрудники компании, где имеется зарплатный проект, нередко используют банк, который предлагает компания, только для начисления зарплаты. Для личных нужд они пользуются услугами банка, который им нравится, и не чувствуют никакого «рабства».

Что касается нового проекта, то хочу отметить, что банковская деятельность – это всё же бизнес, который должен быть клиентоориентированным. Предлагаемый реестр – не что иное, как борьба коммерческих и государственных банков за клиента под соусом «гражданам будет лучше». Причём, изучив этот вопрос, никаких результатов опроса «рабов проекта» я не увидел.

Для того чтобы улучшить жизнь россиянам, вполне логично проводить мониторинг не по статистическим данным и экономическим показателям, а в процессе живого общения с конечным потребителем, в данном случае, сотрудниками компаний. Иначе, да простят меня авторы проекта, это похоже на популизм.

Инициаторы идеи ссылаются также на некоторое «неудобство сотрудника, который вынужден терять время на подачу заявления в бухгалтерию о перечислении его зарплаты в другой банк» и говорят о неких «взысканиях муниципальных организаций с сотрудников». Но ведь времени на оформление договора с банком уходит гораздо больше.

Я не увидел весомых аргументов авторов проекта в разрезе основного вопроса: «Как улучшить жизнь граждан, используя предлагаемый инструмент?» Поэтому считаю этот ход некоторой реформой в отношениях между банком и юридическим лицом (работодателем), причём в интересах банка, как бизнеса, а не в интересах граждан.

«Хочется, чтобы проект был нацелен на удобство и комфорт людей, а не на то, чтобы три банка-инициатора получили больше выгоды»

Александр Касьянов, генеральный директор ООО «Экофабрика»

Александр Касьянов, генеральный директор ООО «Экофабрика»:

– Наша организация молодая, существует на рынке с апреля 2018 года, входит в группу компаний, которым также не больше 3-4 лет. Вопрос зарплатных проектов у нас встал сразу после открытия расчётных счетов в банках. Мы рассматривали предложения по следующим параметрам: чтобы было недорого, а также обращали внимание на наличие бонусов и льгот для сотрудников и организаций. От зарплатного проекта в настоящее время мы отказались, потому что услуга невыгодна сотрудникам, но планируем вернуться к рассмотрению этого вопроса, когда количество работников в каждой компании увеличится до 20-40 человек.

Признаться, не сталкивался с негативными сторонами такого явления, как «зарплатное рабство». Прежде чем стать предпринимателем, я работал в крупных компаниях, и у нас были зарплатные проекты Сбербанка и ВТБ. Впечатления остались только хорошие: я пользовался такими преимуществами, как получение кредитов без дополнительных справок и различные бонусы. В каждом зарплатном проекте были выгодные предложения.

Что касается идеи создания консолидированного зарплатного реестра, то последнее время мы часто сталкиваемся с проектами от государства, крупных госкорпораций и частных компаний, которые преследуют цель поднять свою выручку и увеличить обороты. При этом они готовы идти навстречу общественности и создавать удобный и полезный сервис. Поэтому я думаю, что консолидированный зарплатный проект, который, возможно, скоро появится – это хорошая идея. Хочется, конечно, чтобы она, в первую очередь, была нацелена на удобство и комфорт людей, а не на то, чтобы три банка-инициатора получили больше выгоды, чем остальные, и проект стал инструментом для того, чтобы мелкие банки «уходили» с рынка.