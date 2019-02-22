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В Иркутском районе остались без света п. Берёзовый и несколько садовых товариществ

22 февраля 2019

По сообщению Иркутской электросетевой компании, 21 февраля 2019 года в 17.50 (ирк) неизвестные лица выполняли буровые работы для установки забора, в результате чего повредили кабельные линии, снабжающие поселок «Березовый», СНТ «Березняки», «Норд Вест», «Полет» в Иркутском районе.

Бригадами «Южных электрических сетей» восстановлено электроснабжение в поселке «Березовый», СНТ «Березняки», «Норд Вест» в 21.32 (ирк). Восстановление электроснабжения СНТ «Полет» продолжается. Планируемое время устранения повреждений – 12:00 (ирк) 22 февраля.

Известно, что Иркутская электросетевая компания уже обратилась в администрацию Марковского муниципального образования и правоохранительные органы за помощью в поиске виновных.


/ СИА /
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