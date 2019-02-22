Ритейлер «Командор» отправил ангарчан на море

В понедельник 18 февраля стали известны победители акции «Время закупаться» от магазинов «Командор» и гипермаркетов «Аллея». Об этом сообщает пресс-служба компании. Фото: trk7.ru

По условиям акции покупатели-держатели карт «Копилка» приобретали 2 товара-участника компании Procter & Gamble со специальными ценниками в период с 17 декабря 2018 года по 12 февраля 2019 года. При оплате товара покупателю присваивался порядковый номер, которых указывался в личном кабинете программы лояльности.

В акции «Время закупаться» участвовали 624 товарных позиций компании Procter & Gamble в 21 магазине «Аллея» и «Командор» в Иркутской области.

По итогам розыгрыша, который проходил в Красноярске и Ангарске, и дублировался в прямом эфире в социальных сетях компании и на сайте. В Иркутской области были определены пять победителей: Наталья Симакова, Лилия Яцкевич, Владимир Тыкшеев, Юлия Мишанова, Дмитрий Дуберштейн. Каждый из них получит подарочный сертификат на приобретение путевки на сумму 100 тысяч рублей. Кроме этого ещё пять участников акции получили утешительные призы – чемоданы.

Всего в акции приняли участие 2614 человек.

Справка:



Группа компаний «Командор» (Красноярск) – многопрофильная холдинговая компания, объединяющая три вида бизнеса - ритейл, девелопмент, производство продуктов питания.

Торговая компания «Командор» – крупнейший ритейлер в Восточной Сибири, развивающий мультиформатную торговую сеть магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты и магазины «у дома»), «Хороший» (дискаунтеры), «Аллея» (гипермаркеты) и минимаркеты «Два шага».

По состоянию на 24.10.2018 года Компания управляет 231 магазинами в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии, а также одним Логистическим центром, находящимся в г. Красноярске площадью 10 780,3 кв.м. (в день количество входящих паллет 1 160, а количество паллет по выходу 836).

Консолидированная выручка ГК «Командор»за 9 месяцев 2018 года составила 31 046 654 000 руб., чистая прибыль 598 859 000 руб.