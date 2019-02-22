Новости

БКС Брокер принял участие в форуме FinNext 2019

22 февраля 2019

21 февраля 2019 года на площадке «Цифровое деловое пространство» состоялся седьмой форум финансовых инноваций FinNext 2019, главной темой которого стала Emology = Люди + Технологи.  Участники мероприятия обсудили внедрение инновационных решений для создания уникального клиентского опыта и в чем залог успеха их разработки и вывода на рынок.

Директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная рассказала о системе создания бизнес ценности на основе данных. По словам Елены, удобные экосистемы для пользователей, поведенческий маркетинг и предиктивная аналитика – необходимое условие предоставления актуальных продуктов и качественного сервиса.  И сейчас «БКС Брокер» использует аналитическую систему MarketingAnalyticResearchSystem (MARS) для изучения потребностей потенциальных клиентов. Результаты анализа способствуют более эффективному взаимодействию с пользователями и повышению их лояльности, а также увеличению конверсии на всех этапах привлечения клиентов. Благодаря обеспечению индивидуального подхода система позволяет формировать релевантные предложения.

Среди спикеров форума также выступили представители банков, стартапов, компаний телекоммуникационной и IT-индустрии, и смежных отраслей. Организаторами стали FutureBanking.ru и ИД «Регламент».

Компания «БКС Брокер» (www.broker.ru) входит в ФГ БКС, которая была основана в 1995 году и является крупнейшим брокером на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании