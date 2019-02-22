БКС Брокер принял участие в форуме FinNext 2019

21 февраля 2019 года на площадке «Цифровое деловое пространство» состоялся седьмой форум финансовых инноваций FinNext 2019, главной темой которого стала Emology = Люди + Технологи. Участники мероприятия обсудили внедрение инновационных решений для создания уникального клиентского опыта и в чем залог успеха их разработки и вывода на рынок.

Директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная рассказала о системе создания бизнес ценности на основе данных. По словам Елены, удобные экосистемы для пользователей, поведенческий маркетинг и предиктивная аналитика – необходимое условие предоставления актуальных продуктов и качественного сервиса. И сейчас «БКС Брокер» использует аналитическую систему MarketingAnalyticResearchSystem (MARS) для изучения потребностей потенциальных клиентов. Результаты анализа способствуют более эффективному взаимодействию с пользователями и повышению их лояльности, а также увеличению конверсии на всех этапах привлечения клиентов. Благодаря обеспечению индивидуального подхода система позволяет формировать релевантные предложения.

Среди спикеров форума также выступили представители банков, стартапов, компаний телекоммуникационной и IT-индустрии, и смежных отраслей. Организаторами стали FutureBanking.ru и ИД «Регламент».

Компания «БКС Брокер» (www.broker.ru) входит в ФГ БКС, которая была основана в 1995 году и является крупнейшим брокером на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».