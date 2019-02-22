БКС Брокер принял участие в форуме FinNext 2019

21 февраля 2019 года на площадке «Цифровое деловое пространство» состоялся седьмой форум финансовых инноваций FinNext 2019, главной темой которого стала Emology = Люди + Технологи. Участники мероприятия обсудили внедрение инновационных решений для создания уникального клиентского опыта и в чем залог успеха их разработки и вывода на рынок.
Директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная рассказала о системе создания бизнес ценности на основе данных. По словам Елены, удобные экосистемы для пользователей, поведенческий маркетинг и предиктивная аналитика – необходимое условие предоставления актуальных продуктов и качественного сервиса. И сейчас «БКС Брокер» использует аналитическую систему MarketingAnalyticResearchSystem (MARS) для изучения потребностей потенциальных клиентов. Результаты анализа способствуют более эффективному взаимодействию с пользователями и повышению их лояльности, а также увеличению конверсии на всех этапах привлечения клиентов. Благодаря обеспечению индивидуального подхода система позволяет формировать релевантные предложения.
Среди спикеров форума также выступили представители банков, стартапов, компаний телекоммуникационной и IT-индустрии, и смежных отраслей. Организаторами стали FutureBanking.ru и ИД «Регламент».