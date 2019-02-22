Специальный вклад «Ставка надолго!» Связь-Банка и Банки.ру можно открыть на новых условиях 

Новые вкладчики теперь могут открыть специальный совместный вклад «Ставка надолго!» Связь-Банка и портала Банки.ру на новых условиях: под 7,6% годовых в рублях на срок 367 дней.
Для этого достаточно получить промокод на сайте www.banki.ru и предъявить его в отделении Связь-Банка вместе с паспортом.
Сумма вклада - от 50 тысяч рублей без ограничения максимального порога. Ставка при досрочном расторжении договора составит 4% годовых.
В конце срока вклад автоматически продлевается на условиях другого популярного вклада Связь-Банка «Максимальный доход» на 367 дней.
С подробными условиями по промовкладу «Ставка надолго!» можно ознакомиться на портале Банки.ру в разделе «Специальные предложения».