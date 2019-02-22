Получится ли у Казахстана повторить успех Турции?

Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана. Глава Республики отметил, что Третья модернизация и План нации «100 конкретных шагов» были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Президент подчеркнул, что правительству совместно с Национальным Банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. При этом Назарбаев однозначно прав, макроиндикаторы говорят о том, что экономика замедляется. Рост ВВП Казахстана в январе 2019 года составил 2,9% против 4%-ного роста в январе прошлого года. При этом рост экономики Казахстана достигается в основном за счет сырьевого сектора.

Самым важным в выступлении президента Казахстана является четко указанная главная проблема – реальные доходы граждан Республики не увеличиваются. В этом отношении требования президента республики Казахстан к правительству близко перекликаются с недавним выступлением Путина. В принципе, экономики Казахстана и Российской Федерации похожи и проблемы у них общие – от коррупции до низкой производительности труда. Административные барьеры это еще один важный момент, который объединяет большинство постсоветских республик. В свое время экономическая модернизация получилась у Турции. Однако тогда Турция получила масштабные инвестиции из Евросоюза, который к тому же открыл свои рынки для турецких товаров. Посмотрим, удастся ли экономическая модернизация у другой крупной экономики тюркского мира. В России за последние несколько лет в экономическом плане значительный рывок совершил Татарстан.

Вместе с тем стоит сказать, что экономика Казахстана в значительной степени зависит от российской, которая значительно больше. Прежде всего, конечно, через внешнюю торговлю. Стагнация российской экономики, вызванная, прежде всего, санкциями, ее слабый спрос – серьезный негатив для экономики Казахстана. В январе Россия показала символический рост на 0,7%. Президент Казахстана также анонсировал ряд мер «по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей». Однако он не сказал, что конкретно имеется в виду. На это планируется выделить значительные средства из бюджета и Национального фонда. Меры будут озвучены на ближайшем съезде партии «Нур Отан», который пройдет в ближайшую среду, 27 февраля.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари