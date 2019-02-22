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Транспорт для настоящего защитника Отечества: продажи бронетранспортеров и танков на Авито

22 февраля 2019

Согласно опросу Авито, 22% российских мужчин мечтают получить в подарок на 23 февраля автомобиль. Однако на сайте найдутся не только гражданские модели всех сегментов, но и богатый выбор военной техники по доступной цене для использования в мирных целях.

За девять лет через платформу Авито была совершена 31 сделка купли-продажи демилитаризованных БРДМ (бронированных разведывательно-дозорных машин). «Демобилизовавшийся разведчик» может служить отличным вездеходом благодаря высокой проходимости, и продолжить службу, например, в гараже заядлого рыбака или просто любителя испытать адреналин на бездорожье.

Больше всего БРДМ было куплено в 2017 году – 9 по средней цене в 887 150 рублей за единицу. На втором месте – 2018 год (6 сделок, 905 021 рубль). За два неполных месяца нового года уже заключено три сделки, что дает основание предположить, что рекорд двухлетней давности будет побит. Кстати, именно в 2019 году пока что зафиксирована минимальная средняя стоимость за всю историю продаж – 460 613 рублей. Это на 43% дешевле, чем средняя цена автомобиля не старше трех лет, согласно данным «Авито Авто» за 2018 год (808 061 рубль).

Год

Продажи

Средняя цена, рублей

2010

2

520 930

2012

1

900 000

2013

3

801 134

2014

3

740 498

2015

1

991 000

2016

3

547 298

2017

9

887 150

2018

6

905 021

2019

3

460 613
 

Максимальная цена отмечена в 2018 году, когда за одну из БРДМ заплатили 2 400 000 рублей. Данную сделку заключили в Ростове-на-Дону.

Более половины всех сделок – 16 – пришлось на пять городов, в том числе 6 – на Москву, причем именно в столице как средняя, так и максимальная цены были наиболее доступными в данном списке: 556 132 рубля и 700 000 рублей соответственно. Для сравнения, авто до трех лет в Москве стоит в среднем 1 197 560 рублей, то есть на 54% дороже БРДМ.

Город

Продажи

Средняя цена, рублей

Максимальная цена, рублей

Москва

6

556 132

700 000

Нижний Новгород

3

624 945

750 000

Ростов-на-Дону

3

923 171

2 400 000

Воронеж

2

912 706

991 000

Санкт-Петербург

2

1 078 645

1 080 000
 

Самая высокая средняя стоимость среди этих пяти городов наблюдается в Санкт-Петербурге – 1 078 645 рублей, что на 24% выше средней стоимости авто до трех лет в Северной столице (871 883 рубля).

Кроме БРДМ, на Авито представлена и другая военная техника, которую можно использовать «на гражданке». Например, в Свердловской области за 2 100 000 рублей предлагается МТЛБ (многоцелевой тягач легко бронированный).

А на Ставрополье летом этого года продавался советский танк Т-54, превращенный в тягач после демонтажа башни, всего за 850 000 рублей. В Новосибирске можно было приобрести Т-34 и другие танки как на ходу, так и для установки на постамент.

А в Звенигороде нового хозяина «в идеальном состоянии» ждет небронированная версия отечественного армейского внедорожника «Тигр» за 6 500 000 рублей.


/ СИА /
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