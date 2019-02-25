Средняя зарплата руководителя PR-отдела в Иркутске – 80 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале проанализировал зарплаты руководителей PR-отделов в 70 крупнейших городах России.

Так, по результатам исследования, руководитель PR-отдела в Иркутске в среднем получает 80 000 рублей. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 125 000 рублей в месяц, а в Питере – 109 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии Красноярска, там подобный работник получает 79 000 рублей в месяц. В Чите – 84 000 рублей, в Улан-Удэ – 73 000 рублей в месяц.

