Средняя зарплата руководителя PR-отдела в Иркутске – 80 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале проанализировал зарплаты руководителей PR-отделов в 70 крупнейших городах России.
Так, по результатам исследования, руководитель PR-отдела в Иркутске в среднем получает 80 000 рублей. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 125 000 рублей в месяц, а в Питере – 109 000 рублей в месяц.
Ниже зарплата у представителя этой профессии Красноярска, там подобный работник получает 79 000 рублей в месяц. В Чите – 84 000 рублей, в Улан-Удэ – 73 000 рублей в месяц.
Новости
Средняя зарплата руководителя PR-отдела в Иркутске – 80 тысяч рублей25 февраля 2019
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале проанализировал зарплаты руководителей PR-отделов в 70 крупнейших городах России.
/ СИА /
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